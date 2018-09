Macri lamentó el paro, felicitó a los que fueron a trabajar y habló de su candidatura para el 2019

Fotos AGENDA. Durante su estadía en Nueva York, Macri se reunió con la titular del FMI, Christine Lagarde, y Dujovne.

El presidente Mauricio Macri aseguró anoche en Nueva York que "lamentaba" el paro general al decir que "no contribuye en nada".

Al hablar con la prensa tras su discurso en la ONU, indicó: "lo que hay que hacer es extremar el diálogo. No creo que haya existido un gobierno más preocupado que el nuestro en generar empleo privado de calidad, lo que hace no sólo a la reducción de la pobreza, sino al estímulo y al poder desarrollarnos". Agregó: "Quiero felicitar a todos los argentinos que contra viento y marea fueron a trabajar hoy". Asimismo, el mandatario desmintió que le haya "molestado" la renuncia de Luis Caputo al Banco Central, al indicar que era algo previsto. "No me molestó el momento, porque desde el primer día en que tomó esta responsabilidad lo hizo producto de la emergencia. Sabíamos que iba a recorrer este proceso y cuando se estabilizase la situación él iba a dejar el cargo, porque nunca tuvo vocación de ejercerlo", indicó. "Esperemos los próximos días y evaluemos a la luz de los resultados; pero más allá del talento de las personas que integran el equipo del gobierno lo más importante es cuál es la solidez de la propuesta global que estamos haciendo y haber resistido todas las cosas que han sucedido en Argentina, la mayoría fuera de nuestro control", amplió.

Al referirse al nuevo acuerdo con el FMI, que sería anunciado mañana, el Presidente manifestó: "vamos con un segundo acuerdo con el Fondo que despeje otras dudas que han tenido de nuestra capacidad de financiamiento y la estabilidad de la politica monetaria. Estoy convencido que hemos designado a un buen profesional (en el Banco Central)".

En torno el Presupuesto que debate el Parlamento Macri indicó que los tiempos "son los que se vienen hablando. En octubre la media sanción de Diputados y en principios de noviembre en el Senado". Dijo que tanto el Presupuesto como el nuevo acuerdo con el FMI "son las dos herramientas fundamentales: un equilibrio de cuentas públicas y un acuerdo con el Fondo que despeje dudas sobre la capacidad de Argentina de financiamiento".

Candidatura

Sobre la posibilidad de que sea candidato en 2019, el Presidente indicó: "Yo siempre dije que si los argentinos desean que continuemos en este camino yo voy a estar, pero mi prioridad no son las elecciones sino mañana a la mañana ver qué seguimos haciendo para que el país se ponga a crecer".