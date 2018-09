Prosiguen los torneos Tarjeta Sol

26/09/2018 -

Esta noche se jugarán cinco partidos de los torneos organizados por la NBA Santiagueña y auspiciados por Tarjeta Sol.

Por el Torneo de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Villa Mercedes, Gimnasia y Esgrima vs. La Villa Básquet; en Mariano Moreno, Yanasus vs. Lotería Santiagueña; en Defensores del Sud, Defensores vs. Coronel Borges.

Por el Ascenso se enfrentarán, en Huaico Hondo, Sport Line vs. Amigos del Básquet; en Club Antonio Tagliavini, Amigos del Sur vs. Juan Pablo II.