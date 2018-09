Fotos OPTIMISMO. Adrián Capelli lamentó los errores cometidos, pero se mostró confiado en mejorar mientras transcurra la competencia.

26/09/2018 -

Adrián Capelli realizó un análisis de la actuación de Olímpico en el clásico ante Quimsa, que marcó el debut de su equipo en el Súper 20.

El entrenador bonaerense lamentó las dos fichas de mayores menos que mermaron el rendimiento del equipo, principalmente en el juego interior, pero además destacó la jerarquía del rival.

Capelli habló también de lo que puede llegar a aportar Jeremiah Massey, quien todavía no llegó a la provincia.

"Uno siempre apunta a otra cosa, y más cuando es un clásico. Creo que en el segundo cuarto tuvimos errores importantes y ellos lastimaron mucho con los tiros de tres puntos. Ahí nos sacaron una buena diferencia. Sabíamos que no les podíamos dar la iniciativa. En el segundo tiempo se hizo un gran esfuerzo, con jugadores con una cantidad importante de minutos acumulados. En definitiva no se dio lo que nosotros imaginábamos de ese partido", analizó Capelli como conclusión de lo ocurrido en el clásico disputado el domingo pasado en el estadio Ciudad.

-Como decías, lo realizado en el primer cuarto y parte de segundo permitió estar en juego compitiendo de igual a igual.

Nosotros tenemos que tener en claro nuestros objetivos, sabemos el equipo que tiene Quimsa. Lo bueno de esto es que mientras tuvimos energía pudimos ser competitivos. Después, la jerarquía del rival y los minutos acumulados de algunos jugadores fueron provocando desconcentraciones que ellos aprovecharon muy bien.

-Complicado aún más por las bajas en el juego interior.

Estaba claro que con las dos fichas menos (Diez lesionado y Massey que no llegó todavía), y sobre todo debajo del canasto donde tuvimos a Torres con una carga importante de minutos y Basualdo nos iba a limitar.

-Sumado al esfuerzo que está realizando Basualdo en otro rol.

La idea es que Iván venga por detrás de Caio, pero bueno nos pasó lo de Holton y Diez, y tuvimos que improvisar en esa posición. Iván está haciendo un gran esfuerzo, pero sabíamos que lo íbamos a pagar. Cuando estemos completos seguramente la intensidad y la concentración van a mejorar.

-¿Qué esperas que te aporte Massey?

Que nos abra la cancha, que sea el cuatro natural que hoy no tenemos, lamentablemente Ale (Diez) no puede jugar y estamos con carencia en esa posición. La experiencia de Massey será muy importante para nosotros. Al no contar con un tirador natural Jony (Machuca) también está haciendo un gran esfuerzo. Cuando podamos suplantar esto vamos a ser un equipo más competitivo de lo que somos hasta ahora.