Campaña palpita la revancha

Fotos CUIDADO El arquero de Independiente, Martín Campaña, confía en que el "Rojo" supere a River, pero pidió estar concentrados durante todo el partido.

26/09/2018 -

El arquero y capitán de Independiente, el uruguayo Martín Campaña, aseguró ayer que la serie de cuartos de final de Copa Libertadores de América ante River Plate "se va a definir por detalles".

"Con River se va a definir por detalles y llegamos muy bien. Estamos en un buen momento. Después del viaje a Japón, demostramos estar a la altura en los partidos importantes de Copa", expresó el arquero en conferencia de prensa desde Villa Domínico.

Y agregó: "River jugó muy bien con Boca, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro rendimiento. No tenemos que repetir los primeros veinte minutos que hicimos con River".

"Queríamos ganarle a Banfield, nos preparamos para eso. Si le ganamos a Tigre se va a valorar mucho más el empate", declaró el guardavalla, sobre el 1-1 que rescató el "Rojo" jugando desde los 10 minutos del primer tiempo con uno menos por la expulsión de Pablo Hernández.

Gastón Silva

Gastón Silva es muy considerado por Ariel Holan, sobre todo para choques tan duro como ante el Millonario por la Copa Libertadores. Al respecto, el uruguayo comentó.

"Tenemos que estar tranquilos en la vuelta para pasar de fase. La ida fue un partidazo, los dos equipos tuvieron chances claras y la vuelta será igual. Hay que aprovechar las veces que lleguemos en el Monumental. Tenemos jugadores de muchas variantes. Eso es muy bueno. Varios juegan en distintas posiciones del campo. Nos podemos acomodar al momento del partido que sea".

Además, el defensor sumó: "Estamos a un paso de estar entre los 4 mejores equipos del continente. Es un orgullo y vamos a dejar todo en el Monumental".

En cuanto al rival por la Copa, no ahorró elogios. "River no es un equipo que suele atacar mucho y constantemente, sabe cuándo y tiene mucha efectividad, son rápidos, tienen una y la meten. Salen muy bien de contra. Juegan bárbaro y será un partido durísimo. Tiene jugadores, tiene plantel. Entró Ignacio Scocco el otro día contra Boca e hizo un golazo en la primera que tocó. Si no juega Gonzalo Martínez, jugará otro que también lo hará bien. Hay que tener cuidado y estar atento".

"Me tengo mucha fe en la vuelta. Tenemos un equipo bárbaro, le jugamos de igual a igual a todos los equipos y hemos demostrado que en el último tiempo estuvimos a la altura con la historia de Independiente. En los partidos importantes, el equipo siempre dijo presente y queremos seguir por esa senda ganadora", cerró el "Gato".