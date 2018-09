En Gimnasia están preocupados por la lesión del mediocampista Mateo Acosta

26/09/2018 -

El médico de Gimnasia, Carlos Bertona, se refirió a la lesión de Mateo Acosta, que tuvo que ser sustituido ante Deportivo Morón.

José María Bianco, DT de Gimnasia, deberá meter mano en el equipo el próximo domingo cuando el "Lobo" reciba a Independiente Rivadavia, en una nueva edición del clásico.

El lunes pasado, el defensor santiagueño, ex Central Córdoba, Gabriel Fernández se fue expulsado ante Deportivo Morón y será baja obligada ante la "Lepra".

"Se me cayó el jugador en la rodilla, no sentí ningún ruido raro, pero cuando intenté volver a la cancha se me movía. Voy a esperar los estudios", aseguró Acosta en Radio Nihuil.

El médico del club, Carlos Bertona, agregó: "Puede ser una rotura de ligamentos. Al clásico es muy complicado que llegue".