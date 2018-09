Scocco: "Nunca voy a poner mala cara si no me toca jugar"

Fotos FIGURA. Scocco respeta la decisión del "Muñeco" y valoró todas las decisiones que se toman en función del equipo.

River Plate regresó ayer a los entrenamientos y ahora tiene la mira puesta en el partido del próximo viernes ante Lanús, por la séptima fecha de la Superliga.

Y uno de los jugadores que es candidato a ser titular es el delantero Ignacio Scocco, hoy relegado al banco de suplentes por el colombiano Rafael Santos Borré.

Lo curioso es que "Nacho" es uno de los principales goleadores del equipo y el domingo viene de marcarle otra vez a Boca Juniors cuando ingresó en el segundo tiempo.

¿Cómo vive esta situación especial Scocco?, él mismo lo cuenta así: "Nunca voy a poner mala cara si no me toca jugar. Cuando a mí me tocó jugar, no me hubiese gustado que los que estén afuera pusieran mala cara. Y no pregunto por qué no juego porque en forma indirecta estaría diciendo que estoy mejor que el otro. No es mi forma de ser ni de manejarme, y todos entendimos eso en el grupo".

Su golazo en el Superclásico terminó de resolver el partido y eso lo sabe. "Son goles inolvidables. Cuando ya no juegue y tenga que recordar algún partido, éste va a estar como el día de los cinco a Wilsterman. Cuando entré el domingo, el primer objetivo era tratar de aumentar la diferencia porque Boca se venía", agregó el atacante de los millonarios.

El secreto

Scocco se tomó unos minutos para analizar por dónde pasó y pasa la historia de este River y apuntó a la cabeza. "La mentalidad ganadora que tiene este equipo es impresionante y se transmite. El punto inflexión fue sin dudas el triunfo sobre Boca por la Supercopa. Y en éste último partido, la clave estuvo en cómo lo arrancamos, en esos primeros minutos".

Por otro lado, el delantero de River dijo que se imagina un partido "intenso" para el desquite del martes ante Independiente, por un lugar en la semifinales de la Copa Libertadores de América.

"Me imagino un partido intenso de los dos lados, con dos equipos buscando el resultado. Nosotros vamos a querer ganar para pasar y ellos el gol de visitante. Seguramente será muy intenso y lo bueno es que vamos a jugar con nuestra gente y ése es un plus que nosotros siempre tenenos", expresó el atacante en rueda de prensa desde el predio de Ezeiza.