El papá del técnico y la Selección: "Hay tiempo"

26/09/2018 -

Máximo Gallardo es el papá del "Muñeco" y cuando le preguntaron sobre si ve a su hijo en la Selección argentina respondió: "Hay tiempo para la Selección, tiene que seguir aprendiendo. A mí me gustaría, por supuesto, porque hay jugadores para un buen trabajo. Pero en estos momentos no concuerda con los pensamientos de él". Cuando el periodista de radio Villa Trinidad le dijo que no veía a Gallardo trabajando con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el vicepresidente Daniel Angelici, el papá del DT de River respondió: "Yo tampoco".