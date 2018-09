Cristian Campestrini, otro de los nombres que suenan para el arco

Fotos ILUSIÓN. El golero, de 38 años, no ocultó su deseo de atajar en Boca.

26/09/2018 -

Boca sigue abocado a la búsqueda de un arquero para reemplazar a Esteban Andrada, que sufrió una fractura de su maxilar inferior y no podrá ver acción en lo que resta del año.

A pesar de que lo de Marcos Díaz parece casi cerrado, aún faltan detalles, por lo que el sueño de Cristian Campestrini por vestir la camiseta "xeneize" empezó a sonar con más fuerza tras las declaraciones del ex Arsenal.

"Tengo mucho respeto por los arqueros que hoy están en Boca y espero con tranquilidad. Sería un sueño ir a ese club, iría caminando ya mismo si me llaman. Tengo muchas ganas y me siento preparado. Quedé libre, no tengo intermediario", declaró el arquero en Radio La Red.

Con 38 años, el experimentado número 1 acaba de vivir una insólita situación en la que se vió involucrado Diego Maradona, por la cual se quedó sin club con el mercado de pases cerrado, por lo que su llegada a Boca sería sin costo.

El jugador que supo ponerse el buzo de la Selección local cuando Maradona era el entrenador, casi llega al Dinamo Brest de Bielorrusia, donde Diego es presidente honorario, pero luego esa chance quedó trunca: "Diego iba a llevarme al Dinamo, yo le di el sí a su proyecto cuando iba a ser presidente. El curso de todo esto tomó otro rumbo".

"Él va a dirigir al club donde la gente de Dorados me había pedido renovar un año más, yo era capitán, pero al final no se dio", contó Campestrini a De Una Con Niembro por AM990. El arquero tuvo un último paso por el conjunto de Sinaloa donde el "10" ahora es entrenador.

Si bien no juega desde mayo, aseguró que está para atajar y sueña con ser tenido en cuenta por Boca: "Yo terminé el campeonato en mayo y después esperando lo que Diego me había propuesto, siempre entrenando. Sin jugar en competencia tres meses, esto abre un paréntesis para muchos, pero no me olvidé de atajar. No tengo representante. Se manejan muchos nombres, siempre van a tratar de traer a Neuer o a Buffon, pero la ilusión, las ganas y el compromiso siempre están".

A pesar de estos rumores, también existe la posibilidad de que al cerrarse lo de Marcos Díaz a Boca, Campestrini arribe a Huracán.

Lo concreto es que la dirigencia de Boca tiene tiempo hasta el 6 de octubre para incorporar un arquero.