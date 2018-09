Renunció Caputo, llega Sandleris y para analistas, es clave el acuerdo con el FMI para disipar temores

26/09/2018 -

El titular del Banco Central, Luis Caputo, presentó su sorpresiva renuncia al cargo que ocupaba desde hace tres meses, aduciendo "motivos personales" mientras que el ministerio de Economía designó en comisión y hasta tanto su pliego sea aprobado por el Congreso, al economista Guido Sandleris, quien se desempeñará en ese lugar.

"Esta renuncia se debe a motivos personales, con la convicción de que el nuevo acuerdo con el FMI reestablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria", destacó el ex presidente del Banco Central.

La renuncia se produce en momentos en que la Argentina negocia un nuevo acuerdo con el FMI.

Las siguientes son opiniones de diferentes economistas sobre la renuncia.

Agustín Etchebarne

"Parece que estaba planificado el relevo porque Caputo no estaba muy de acuerdo con el nuevo programa que estaban negociando con el FMI y eligieron a una persona que tiene un perfil muy parecido al de Dujovne para remplazarlo con una visión muy típica de la Escuela Económica de Londres, del MIT, un académico de prestigio. Falta ver aún cuál va a ser el programa económico del Fondo y eso va a ser lo más relevante". Dijo que "igual, genera incertidumbre, la percepción en la Argentina en un día de paro permitió amortiguar un poco el efecto y mañana lo que va a amortiguar es el anuncio del FMI. Aparentemente viene un programa de agregados monetarios más duros y habrá que ver cuál es la discrecionalidad para usar esos nuevos U$S5000 millones".

Juan Paolicchi

"El mercado ya habló, ni bien abrió la rueda el dólar tuvo un salto, luego hubo intervenciones del Banco Nación que lo lograron calmar, pero subió 2,5% en el mayorista y llegó casi a los $40. Pero el acuerdo con el FMI mata la renuncia de Caputo. Porque al mercado le importa más lo que diga el acuerdo que la renuncia de Caputo, que despeje el default y se tratará que el tipo de cambio se determine más por la acción del mercado sin tanta interferencia del Banco Central".

Añadió que "el FMI vio a una persona que defendía el tipo de cambio en un nivel determinado, en una banda implícita en torno de $40, esa persona se fue y el mercado dijo que no habría nadie que defienda ese techo y traccionó sobre eso. Hay expectativa del acuerdo con el FMI y la renuncia generó cierta volatilidad".

Camilo Tiscornia

"No creo que el nombre del presidente del Banco Central sea determinante de cara al futuro. Creo que lo más determinante es cerrar el acuerdo con el FMI y el presupuesto 2019", indicó. Reconoció sin embargo que, "obviamente este cambio mete mucho ruido justo cuando no está definido el acuerdo con el FMI". No obstante, afirmó que "de fondo, hay un tema en cómo encarar el manejo de la política monetaria y cambiaria. Caputo habló la semana pasada del "crawling peg" (devaluación progresiva y controlada), algo que creo que no fue muy acertado. Por otro lado estuvo interviniendo en el mercado de una forma que no sé si el FMI avalaba".

Subrayó además que "me parece que lo que hay ahora es incertidumbre que hay que ir resolviendo".

Miguel Kiguel

Aseguró que este cambio, podría significar que no continúe el "sistema de bandas" implementado en los últimos días. "Hay un tema cultural también. Caputo viene más del área de trading, de manejar bonos y no tiene mucho expertise en el área monetaria. Cuando se discuten temas monetarios, más técnicos, por ahí no se sentía tan cómodo", agregó.

Jose Luis Espert

"Lo de Caputo renunciando al BCRA mientras el Presidente está pasando la gorra vendiendo como puede a la Argentina, es de una irresponsabilidad mayúscula", señaló en twitter.