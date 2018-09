Para la cúpula de la CGT local, el paro fue contundente

-

El cuarto paro nacional contra el Gobierno de Mauricio Macri tuvo una fuerte adhesión en Santiago del Estero. Este fue el análisis que realizaron el secretario general de la CGT local, José Gómez, y el secretario adjunto, Gerardo Montenegro.

La jornada mostró ayer en la ciudad Capital un movimiento nulo en establecimientos educativos y en organismos públicos provinciales (adhirió el sindicato Utepse) y también se sintió fuerte en dependencias nacionales donde tiene afiliados UPCN. Pero también, ello obedeció en gran parte al paro del transporte público. Tampoco hubo bancos, ni transporte de cargas. Las estaciones de servicios, varias tuvieron personal para atender al público ya que muchos empleados optaron por asistir al lugar del trabajo. En el aeropuerto local, solamente la aerocomercial Fly Bondi voló con normalidad ya que su personal no adhirió a la medida de fuerza. Desde la CGT local, José Gómez, secretario general, señaló a EL LIBERAL: "El informe que hemos recibido de la CGT nacional es que todo ha sido en una jornada de paz y tranquilidad, con expresiones libres, tanto de aquellos que han acatado el paro como los que quisieron trabajar", rescató.

Indicó que en "Santiago del Estero también hubo un alto porcentaje de acompañamiento: gremios estatales y privados se adhirieron. Y quiero remarcar que aquí se ha sumado también la familia porque esta política económica está afectando a la clase trabajadora, a los que no tienen trabajo y que se llevan la peor parte porque no tienen para alimentarse, a jubilados, a pequeños y medianos comerciantes".

"Ha sido un paro no solo del sector del trabajo, sino de una población que se está manifestando en contra de una economía que no protege a nuestros habitantes".

Para Gómez, espera que esta vez el Gobierno nacional tome nota del reclamo de la clase trabajadora. "Pedimos que cumplan con la promesa electoral porque han dicho no al impuesto a la Ganancias y ahora son más los que van a tributar; han dicho que iban a crear más fuentes de trabajo y más es la gente sin trabajo; prometieron pobreza cero y tienen el mayor porcentaje de pobres de la historia del país y de la indigencia también; garantizaron paritarias libres y no dan posibilidad de discutir incremento salarial, incluso no queremos incremento sino recuperar el salario y no se puede hacer eso".

Gómez también cuestionó el Presupuesto que impulsa el Gobierno nacional "que da vergüenza mencionar, lo han preparado con tanta mentira que duele hablar de eso" por los recortes en áreas sensibles como educación y salud. Además, advirtió que la Casa Rosada con su política económica "quiere retrasar a las provincias bien manejadas en lo económico-

financiero como Santiago del Estero. Nos afectaría muchísimo todo lo que quieren aplicar".

Por su parte, el secretario adjunto y senador nacional, Gerardo Montenegro, recalcó que el paro fue "contundente a nivel nacional".

"Evidentemente ha quedado un mensaje de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios que en muchas provincias se han adherido, de un necesario cambio en las políticas económicas que viene llevando adelante el gobierno de Cambiemos, que ha llevado a la pérdida de valor adquisitivo de los trabajadores", reflejó.

Montenegro profundizó, y dijo que estas consecuencias de las políticas de Cambiemos "impactan en el mercado interno, en el consumo y tiene un correlato negativo en las pymes".

"Y el mensaje claro es que se ha empobrecido el país y de que teníamos razón en todo el planteo que veníamos llevando adelante la dirigencia sindical, de que no estaban en el camino correcto con las medidas y que tiene en este paro un mensaje contundente.

Finalmente, señaló que "no puedo dejar de tener esperanza que con este reclamo se produzca un cambio en el Gobierno. Nosotros mandamos un mensaje que creemos que era oportuno hacerlo. Preocupa que el Gobierno se endeude cada vez más, no podemos volver al FMI, que venga a manejar las políticas de nuestro país, y que puede tener consecuencias negativas, y no podemos seguir soportando una política de transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que mejores están".