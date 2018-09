Increíble carrera entre una Kawasaki, un Tesla, Un avión caza, un jet y dos superdeportivos

Notas Relacionadas

Una increíble carrera, que fue realizada en Estambul, Turquía, entre una auto de Formula 1 de Red Bull Racing, un Tesla P100DL, un Lotus Evora 430 GT, Un Aston Martin New Vantage, una moto Kawasaki H2R, un avión caza F16 y un Jet Challenger 605, se volvió furor en las redes sociales

La insólita competencia se realizó en el nuevo aeropuerto de la ciudad turca, que aún no está abierto al público, y fue en el marco de Teknofest, un festival espacial y tecnológico que se realizó en la capital turca.

Para este particular desafío se utilizaron tres pistas. En uno se alinearon una Kawasaki H2R, la única moto de alto rendimiento que trae un motor con turbo, que entrega 231 caballos; un monoposto de Fórmula 1 del equipo Red Bull Racing, un Lotus Evora 410, un Aston Martin Vantage y un Tesla P100DL.

En otra pista paralela se ubicó un caza de combate F-16 y en una tercera, un jet privado de pasajeros modelo Bombardier Challenger 605. La finalidad, claro, era demostrar cuál aceleraba más en un cuarto de milla (402 metros). Cada uno de los vehículos estaba comandado por algún piloto profesional.

La victoria terminó siendo para la Kawasaki, que aprovechó su bajo peso y gran potencia para sacar ventaja desde el principio. Y si bien el Red Bull recortó sobre el final, no le alcanzó y quedó a 0,04 segundos. El tercero en cruzar la línea de meta fue el caza de combate.

¿Y los autos? Cómodos en el fondo. Aunque hay que reconocer que la performance del Tesla fue bastante digna, ya que al menos terminó delante jet, que cruzó casi en simultáneo con el Aston Martin. El último en llegar fue el Lotus.

