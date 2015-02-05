CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de septiembre de 2018
Por El Liberal
27/09/2018 -
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 UNA BUENA MENTIRA
08.12 SCOOBY-DOO
09.49 HULK
12.29 CADENA DE FAVORES
14.55 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
17.10 HULK
19.50 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 SUPERMAN REGRESA
TCM
06.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.14 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.43 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.56 MUY PARECIDO AL AMOR
13.57 UN DETECTIVE EN EL KINDER
16.02 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
17.39 ESCAPE A LA VICTORIA
19.51 EL PROTECTOR
22.00 COBRA
23.37 CASINO
TNT
06.00 LA RECONSTRUCCIÓN
07.29 AMIGOS CON BENEFICIOS
09.16 LA NUEVA GRAN ESTAFA
11.39 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
14.35 EL GRAN GATSBY
17.13 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
19.41 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 ASESINO NINJA
23.50 CONAN, EL BÁRBARO
01.54 DALE DURO
SPACE
06.56 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
09.30 ENAMORADO
12.13 BREAKING NEWS
13.59 COMBATE
15.39 DAÑO COLATERAL
17.51 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
20.22 FURIA EN DOS RUEDAS
22.00 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA
CINECANAL
10.20 SHREK PARA SIEMPRE
11.55 COMER, REZAR, AMAR
14.15 UNA CITA CON TU ÍDOLO
16.05 LA ERA DE HIELO
17.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
20.00 LA LLAMADA 3
22.00 #TÚDECIDES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 WTA WUHAN OPEN
13.00 BLACK-ISH
13.50 EL FACTOR X
15.05 TEEN WOLF
16.05 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SON COMO NIÑOS
22.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+VIERNES 28, A LAS 21, EN EL MARCO DEL CICLO “FOGÓN & TERTULIA” SE PRESENTARÁN GONZALO VELÁZQUEZ (GUITARRA), MARIANO SARQUIZ (CONTRABAJO), BRUNO VARELA (BATERÍA) Y LEONARDO PIANTINO(SAXO).
BAYSAI (AUTOP. SANTIAGO - BANDA)
VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACION (ATP)
27/09 - 28/09 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
20:30 (Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
27/09 - 22:30 (Subt)
28/09 - 29/09 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
27/09 - 28/09 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
27/09 - 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
27/09 - 28/09 16:30 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
27/09 - 18:45 (Cast) 20:45 (Subt) 22:45
(Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
27/09 - 28/09 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
20:15 (Cast)
ACUSADA (2D): DRAMA (+16
AÑOS) 27/09 - 03/10 22:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)
29/09 - 30/09 00:30 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
THRILLER (16 AÑOS)
27/09 - 28/09 16:20 (Cast))
HISTORIAS DE
ULTRATUMBA (2D)
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
27/09 - 03/10 18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCION (+13 AÑOS)
27/09 - 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP ESTRENO
Castell. 2D 18:00 - 20:20
Castell. 3D 17:30
SLENDER MAN APTA 16 AÑOS
ESTRENO Castell. 2D 20:30 - 22:50
Subtit. 2D 22:50 (SOLO JUEVES)
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA Castell. 3D 20:00
Castell. 2D 22:30
Subtit.2D 22:30 (SOLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ
EN LAS PAREDES APTA
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA Castell. 2D 18:10
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
Castell. 2D 22:40
Subtit. 2D 22:40 - (SOLO EL JUEVES)
04-10-2018
EL POTRO
17:30 - 20:10 - 22:50
ANTICIPADAS EN VENTA