CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de septiembre de 2018

27/09/2018 -

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 DALE FERRO

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 UNA BUENA MENTIRA

08.12 SCOOBY-DOO

09.49 HULK

12.29 CADENA DE FAVORES

14.55 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

17.10 HULK

19.50 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 SUPERMAN REGRESA


TCM

06.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.14 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.43 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.56 MUY PARECIDO AL AMOR

13.57 UN DETECTIVE EN EL KINDER

16.02 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

17.39 ESCAPE A LA VICTORIA

19.51 EL PROTECTOR

22.00 COBRA

23.37 CASINO

 

TNT

06.00 LA RECONSTRUCCIÓN

07.29 AMIGOS CON BENEFICIOS

09.16 LA NUEVA GRAN ESTAFA

11.39 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

14.35 EL GRAN GATSBY

17.13 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

19.41 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 ASESINO NINJA

23.50 CONAN, EL BÁRBARO

01.54 DALE DURO


SPACE

06.56 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

09.30 ENAMORADO

12.13 BREAKING NEWS

13.59 COMBATE

15.39 DAÑO COLATERAL

17.51 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

20.22 FURIA EN DOS RUEDAS

22.00 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA

 

CINECANAL

10.20 SHREK PARA SIEMPRE

11.55 COMER, REZAR, AMAR

14.15 UNA CITA CON TU ÍDOLO

16.05 LA ERA DE HIELO

17.40 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

20.00 LA LLAMADA 3

22.00 #TÚDECIDES


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 WTA WUHAN OPEN

13.00 BLACK-ISH

13.50 EL FACTOR X

15.05 TEEN WOLF

16.05 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SON COMO NIÑOS

22.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+VIERNES 28, A LAS 21, EN EL MARCO DEL CICLO “FOGÓN & TERTULIA” SE PRESENTARÁN GONZALO VELÁZQUEZ (GUITARRA), MARIANO SARQUIZ (CONTRABAJO), BRUNO VARELA (BATERÍA) Y LEONARDO PIANTINO(SAXO).


BAYSAI (AUTOP. SANTIAGO - BANDA)

VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACION (ATP)

27/09 - 28/09 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

20:30 (Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

27/09 - 22:30 (Subt)

28/09 - 29/09 22:30 (Subt) 00:40

(Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

27/09 - 28/09 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

27/09 - 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

27/09 - 28/09 16:30 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

27/09 - 18:45 (Cast) 20:45 (Subt) 22:45

(Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

27/09 - 28/09 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

20:15 (Cast)

ACUSADA (2D): DRAMA (+16

AÑOS) 27/09 - 03/10 22:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)

29/09 - 30/09 00:30 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

THRILLER (16 AÑOS)

27/09 - 28/09 16:20 (Cast))

HISTORIAS DE

ULTRATUMBA (2D)

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

27/09 - 03/10 18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

27/09 - 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP ESTRENO

Castell. 2D 18:00 - 20:20

Castell. 3D 17:30

SLENDER MAN APTA 16 AÑOS

ESTRENO Castell. 2D 20:30 - 22:50

Subtit. 2D 22:50 (SOLO JUEVES)

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA Castell. 3D 20:00

Castell. 2D 22:30

Subtit.2D 22:30 (SOLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ

EN LAS PAREDES APTA

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA Castell. 2D 18:10

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

Castell. 2D 22:40

Subtit. 2D 22:40 - (SOLO EL JUEVES)

04-10-2018

EL POTRO

17:30 - 20:10 - 22:50

ANTICIPADAS EN VENTA


 
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