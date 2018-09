FÚNEBRES | 27 de septiembre de 2018

27/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Zully Cardozo de Juárez participa con dolor su muerte. Se fue un "señor" y ya nadie me drá cuando atienda el teléfono "Zullymendi". Te extrañaré. Dios recíbelo y dale resignación a mi amiga Muni e hijos.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Ex directivos, socios y simpatizantes del Club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Zavaleta, Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, José Cordero, Valentín Yacaré Suárez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suárez, Arq. Ramón Núñez, Arq. Arturo A. Mansilla, Ing. Rodolfo Ibáñez, , Tomás Gringo Corona, Silvio Orellano, Roberto Roldan, Carlos Tito Pérez, participan con dolor su fallecimiento.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. El Club Atlético Mitre participa con profundo dolor el fallecimiento del querido "Gordo" papá de nuestra directiva Karina Abalos Santillán y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Marili Pinto, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este momento tan doloroso a su mamá Fucha y a sus hermanos Luis Fernando y Calila. Ruegan al Señor lo tenga a su lado y le de la paz y el descanso eterno

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro, sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano, Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesyé y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul, Sofía y Bautista Cantizano participan su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Fucha y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Blanca Acuña de Montenegro participa con dolor el fallecimiento de Benjamín y acompaña a su madre Fucha en este triste momento ante irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

BONAHORA, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Esther Hallak e hijos; Omar, Carlos, Victor y Luciana y sus respectivas flias, acompañan espiritualmente al apreciado Néstor y demás familiares ante irreparable pérdida.

BRANDÁN GONZÁLEZ, ENRIQUE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su esposa Silvia Carrizo, sus hijos Enrique, Cristina, Luis, Betty, Hugo, Raquel, h/pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. La Misericordia 15 hs. Casa de duelo c/148 Nº1578. Bº Tarapaya. Serv.Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRANDÁN GONZÁLEZ, ENRIQUE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. El presidente Interventor del IOSEP C.P.N. Raúl O. Ayuch, Gerente General C.P.N. Graciela Muratore de Corona, Miembros del Consejo Gremial, Síndico, Gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores legales y de Presidencia, personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento del papá de nuestro compañero de trabajo Enrique del Jesús Brandán.

BRANDÁN GONZÁLEZ, ENRIQUE DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. La Honorable comision Directiva del Sindicato de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento del padre de nuestro afiliado Luis Alberto Brandan y Claudio Humberto Brandán y acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Olga Fiad, Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo palau y María Inés Fiad y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos participan el fallecimiento de Tere y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Sara Isabel Fiad y sus hijos participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|.Ricardo Miguel Llapur (h) y María Martha Coronel Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Martha Garcia Laveisse, sus hijos Maria Ines., Dra. Anita., Carmen y Horacio, sus nietos Benjamín Lavaisse y Celeste, acompañan a su familia con oraciones y al muy querido Agustin. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Daniel Cremaschi, Daniela Machao e hijas, participan el fallecimiento de la Madre de su amigo Ale y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

KLONER, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su madre Ana Kloner, sus hijos Mayra, Nerea, Luciana, nietos Aeraceli, Sara, Kevin y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el26/9/18|. Su esposa Lilia Rosa Avila sus hijos Julio, Rodo, Susi, y Liliana nietos Gonzalo, Esteban, Luciana, Hernan, Germán, Daniela, Maria Julia, Josefina, Nicolas y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Parque de La Paz el cortejo partirá de calle Plata 162 s/v Cob Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE TEL 4219787.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su hijo Julio Guillermo Larez, hija política Maria Gabriela Pirro y su nieta Josefina Lares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus primos Guido Gabriel, María del Valle y Luis Enrique Sgoifo y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el26/9/18|.Rosa Maldonado de Collado y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Maríia Concepción Muratore de Pirro, sus hijas Maria Cecilia y Maria Gabriela Pirro y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. María Cecilia Pirro, sus hijos Nicolas, Agustina y Facundo Elli, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Lilí de Cerra y sus hijos Adi, Yoyi, Elio y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dra. Aida del Valle Cerra participa el fallecimiento de su querido paciente Rodo. Ruega oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus bisnietos Agustin, Constanza, Nuria, Lucas, Leisa, Enzo, Pilar, Camila, Viky, Luisana, Guliana, Luciano y Alfonso participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dr. Julio César Llugdar y su hermana Marta Ofelia Lares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dres Víctor Manuel Rotondo y María Fernanda Llugdar Amadey y flia, participan su falelcimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Mario Orlando Lares , su esposa Patricia y familia; Elba del Valle Lares y Lidia participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su vecino y amigo de sus hijos Juan Alberto Jiménez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su vecina María Mercedes de Casado, sus hijos Anibal y Marilé participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Compañeros de trabajo de Daniela Lares, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su abuelo el Sr. Guillermo Rodolfo Lares. Elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dora Moyano de Lares, Silvia Lares, Daniel Rosales y flia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. "Señor tu hijo ya está en tu reino, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Carolina Tejera de Palazzi, Ana Sirevich de Guzmán y Beatriz Imelda Pellene de Ávila y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigas Susy y Liliana. Elevan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. La amiga de su hija Susana, Mercedes Elli y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su hija Graciela Lescano, sus Nietos Esteban, Silvina, Paola bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

MEDINA, IRMA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18 en Florencio Varela|. Su sobrina Elizabeth Fernández y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

PAZ, EUDORO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus hijos Jose, Laura, Silvina y Maximiliano, h pol, nietos, bisnietos y demas familiares , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

PÉREZ, RICARDO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su mama Rosa y su papá Jose. Sus hermanos Walter, Ariel y Carlos. Sus restos fueron inhumados ayer 11 hs en el Cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su esposa Carlina, hijos Gabriela, Mario, Silvia, h/pol, Miguel, nieta Gabriela, hermanos Iver, ive, Cristina partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados cemet. Parque de La Paz. Hs 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano Iver E. Rivero, Graciela Velardez, sus hijos enrique José, Pablo, Carolina, y María Ángeles Rivero y sus nietos despiden al tío Dante e invitan a acompañar sus restos al cemet. parque de la Paz 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo (S/V Nº 2). .

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Raquel Díaz, Oscar y Gastón Gauna participan la partida de Dante al Reino Celestial y abrazan a su esposa, hijos, nieta y hermanos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Alianza Francesa de Santiago del Estero. Directora Pedagógica, Profesores y personal Administrativo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Sra. Carlina de Rivero.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Comisión directiva de la Alianza Francesa de Santiago del Estero acompañan a su esposa e hijos Sra. Carlina y Mario Rivero en este momento de dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RIVERO VITAL, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Martin Geronimo Cornet y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Vitito Rivero y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Su hijo José Armando Ruiz, su hija política Angela Gangitano, sus nietas Claudia y Silvia, su nieto político Francisco, sus bisnietas Ambar y Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su hijo político Felipe Eduardo Alvarez y flia, Olga, Ricardo, Analía, Mario, Ely y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su hermana Porota, sus sobrinos Oscar y Marta Ninich participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su sobrino Oscar Ninich, su esposa Susana Muratore y su hijo Oscar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Jorge Pablo El Tigre Vanetti, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y vecino Guilli Goytea. Rogando oraciones en su memoria y consuelo para toda la familia.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Familia Moukarzel, Victor, Daniel, José, Ana e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Claudia Jozami y flia participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Personal del Corralón Gómez Abram, con sus respectivas flias, participan el fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Amigos de Super Santa Rita: Dudy, Liliana, Matias, Javier, Yani, Seba y Rubén, acompañan a la familia en su profundo dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Miguel Brunet y Sra., Jorge Nabac y flia y Silvia Brunet e hijo, participan con profundo dolor y acompañan a su flia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Mari y Kikin Alvarez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. ''Señor concédele el gozo eterno y la claridad de tu presencia''. La Comisión Directiva, personal, socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio y ex-directivo Guillermo Goytea. Rogando al Altísimo una pronta resignación para su familia.

GOYTEA, DULFREDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. La Comision Directiva y socios del Instituto de Informaciones Comerciales de La Banda, acompañan con profundo dolor a Guillermo Goytea miembro de La Comisión Drectiva por el fallecimiento de su padre. Rogamos oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, ÁNGEL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus hijos Fernando, David, Luis, Marcia y Lucrecia, h pol. Noemi, Susana, Claudia, Marcelo y Gringo, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

SUÁREZ, JUANA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su esposo Jorge Antonio Ortiz, sus hijas Daniela, Claudia, Cecilia y Jorgelina, sus nietos Malena, Estefania, Jorgito y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

SUÁREZ, JUANA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Directivos y personal de la firma Simon Hnos.S.A participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora de nuestro compañero Jorge Ortiz y elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

SUÁREZ, JUANA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Simon Luis Roger y Simon Jaime y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su prima hermana Edy Scrimini, sus sobrinos: Ricardo y Lyliana Torressi y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su paz eterna y piden oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (PITUSA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus primos Elena Irene Martínez, su esposo Alejandro Constantinidis, sus hijos Alexia, Melina, Nicolás, y sus respectivas familias despiden con profundo dolor y elevan oraciones en su nombre.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus familiares: Nélida Mercedes Marucci, Marisa Digión de Sadir y Leda Beatriz Digión y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimientol de la querida tía Pitu y sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Jardín del Sol.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Oscar Stenberg, Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Beatriz A. Vercelli, su hijo Fabián Ruiz, lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia Medina, en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Carlos Fernández, su esposa Dolly M. Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana, Ariel y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la abuelita de nuestra hija política, Valeria Medina y acompañamos en el dolor a toda la familia Medina. Que descanse en paz querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Esther Minguez de Azar, Rosbel Alejandra Azar, Hugo José Azar y flia, Daniela Azar e hijos y Luis Vicente Azar e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Nelly Zanoni de Volpatti, su hijo Raúl, Teresa Zanoni de Giannoni y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de Pitusa y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Juan Carlos Mitre y personal de Servicio Mecánico Peugeot participan del fallecimiento de la mamá del colega y amigo Beto y lo acompañan en estos momentos de dolor.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Dagoberto Díaz y sus hijos Osvaldo, Enrique, Diego y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Pogo Salvatierra viuda de Velazquez, hijos, nietos y bisnietos participan con mucho dolor el fallecimiento de su prima hemana Pitusa y ruegan por su eterno descanso. Acompañan en su dolor a sus hijos y nietos. ¡¡Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Lía Irena Bertuzzi de Gómez Abram, sus hijos Fernando y Javier y flias, participan su fallecimiento. Se elevan una oración en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Josefa Ibáñez de Luna y sus hijos Raúl Ernesto, Marta Alicia y Juan Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Amigos de Super Santa Rita: Dudy, Liliana, Matias, Javier, Yami, Seba y Rubén, acompañan a la familia en su profundo dolor. Rogando oraciones en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Nicolás Farias, su señora María Cristina Tévez de Farías y sus hijos Nicolás Javier y Pablo, participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. ''El Reino de los Cielos la reciba con honores por su vida ejemplar y el amor incondicional brindado a sus seres queridos. Que Dios le brinde el descanso eterno''. La Comisión Directiva, personal, socios del Centro de Comercio e Industria, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su socio y ex-directivo Sra. Ana María Medina. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. "No lloren por mí, ni os dejéis dominar por la tristeza, sean buenos, voy a reunirme con Dios y os espero en los cielos". Sus hermanas Graciela, Susana, Mirian y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Charco. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno". Su hermana Graciela y hermano político Carlos Vicente Ceballos participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Ruegan opraciones en su memoria. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|."Karina: Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Sus tíos Pepe, Irma; primos Paola, Pablo, María Laura, Federico: Sobrinos Sara, Tomás, Lautaro, Martina, Lara y Fabricio, participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su tío Mariano Avila y María Inés; Primos Yesica, Gonzalo, Tania, María José y Bianca, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio del Charco. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Kary: que el Señor ilumine el camino que empezas a recorrer, donde reina la paz, y el descanso Eterno". Sus tíos Jorge y Nena; y sobrinos Alex y Maxi, participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugar de delicado prados me hará descansar".Con amor. Su tía Tothi, participa con dolor el fallecimiento de querida Kary. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. "No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza, ante la cual las bellezas palidecen; créeme, ese día volverás a ver". Con dolor te despide. Su tío Alberto Avila y familia. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. "Querida Kary, sos un ángel que hoy vuela alto. Gracias por cuidarnos y por tu amor incondicional. Estas por siempre en nuestros corazones". Que brille para ti la luz que no tiene fin. Hasta Pronto. Tus tíos Hugo y Mely; tus primos Fiorella, Matias y Bautista Avila. Participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Farmacia Avila, Su tía Graciela y sus primos Sofia y Xavier, te despiden con mucha tristeza ante tu pronta partida. Las Termas.

AVILA, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Querida Kary, siempre vivirás en nuestros corazones. Te recordaremos con mucho cariño. Tus sobrinos Yesica, Gonzalo, Tania y María José. Participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

BANEGAS, CARLOS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su esposa Ines Santillan, sus hijos Mario, Orlando, Daniel, Adriana y Rober, h pol Mariza, Maria Rosa, Mariela, Mario, Analia, nietos bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Famatina. Dpto. Guasayán. Cob Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

CAMBRONERA, JUANA TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus hijos Canca, Ubicho, Chueco, Domingo, Mario, Tiyo, Palmira, Tiri, Rodi, Victor, Gabi y Martin, h pol, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron iinhumados ayer en el cementerio de Monte Quemado. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. El Jardín Nº 276 "Manzanita" participa con dolor el fallecimiento del hermano de su ex directora Angelíca Sequeira y tío de la docente de la institución Nelia Delgado. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

ACUÑA. SILVIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. No llores si me amas, si pudieras oír el canto de los ángeles y verme en medio de ellos sentirás que te sigo amando. Su madre Angelica, sus hermanos Liliana, Luiz, Analia, Mónica, Claudia, Mariela, Raul y Walter invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ser ruega uma oracion en su memoria.

HERRERA DE CONCHA, ASCENCIÓN DEL TRÁNSITO -CONCHA, TOMÁS (q.e.p.d.) Fallecieron el 27/9/16 -21/9/79|. Sus hijos Ramón, Manuel y Luis Concha, su hija política Vicky, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 2 años y 39 años de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en su memoria.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Hoy se cumplen 5 meses de tu fallecimiento. Nunca te olvidaremos, aprenderemos a v ivir sin vos, nunca se llenará el vacio que dejaste, serás nuestra guía en este mundo". Su esposa Graciela Medina, sus hijos Patricia, Silvia, María, Guillermo y Martha, sus nietos Pauli, Franco, Lucía, lautaro y Matheo, hijos politicos, Claudio y Raul invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

PEREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Juancho: cuanta falta me haces te extraño mucho, fuiste mi compañero de toda la vida en las buenas y en las malas, nos entendiamos, hoy estoy sola, dirás tienes a tus hijos, a tus nietos y a la flia., pero no es lo mismo me faltas vos, te amo y te extraño mucho, dame fuerza para seguir adelante acompañame en este dolor. Descansa en paz mi Negro a dias de tu partida oficiaré una misa en la Pquia. Espiritu Santo a las 21 hs. Tu esposa Rosa, tus hijos Daniela, Juanjo y Claudio, tus nietos Agustin, Nico, Mili y Virginia,.

PEREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Papi me cuesta mucho aceptar tu partida, fuiste un hombre maravilloso al que quise con todo el corazón. Soy consiente de que eta despedida es momentánea. Le pido a Dios y te pido a vos "Viejo" que me des fuerzas para continuar con mi vida, porque no quiero hundirme en la tristeza de no verte. Te amo mucho Viejo. Tu hija Daniela, tus nietos Agustín y Nico, tu madre Tona y hermanos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la Parroquia Espíritu Santo. Ruegan una oración por su eterno descanso.

RAMENDO, ELBA LUISA. (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Sus familiares invitan a la misa a realizarse en la Catedral 20.30, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

AMAYA, PEDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Es difícil aceptar no volver a verte ni disfrutar de tu constante alegría y ganas de salir adelante. Ahora es un recuerdo muy grato para todos y tendremos siempre tus frases de aliento grabas en la memoria y estamos seguros que nunca morirás, mientras mantengamos este amor que nos unió. Te extrañamos querido hermano. Sus hermanos invitan a la misa el día viernes a las 20 hs en la parroquia La Salette. La Banda.

CORREA, LUIS RENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/18|. Su esposa Teresa García, hijos, hijos políticos y nietos, agradecen profundamente a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento. Invitan a la misa en la Iglesia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro a oficiarse hoy a las 19hs. al cumplir un mes de su fallecimiento. Las Termas.

RICARTEZ, PEDRO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros te llevaremos en nuestros corazones, que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Estela, sus hijos Peter y Rodrigo, su hija política Marina y sus nietos Lisandro, Santino, Luna y demás flias. agradecen profundamente las muestras de condolencias y acompañamiento recibidos en este difícil trance e invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19 hs en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Telares, al cumplirse 9 días de su partida al reino celestial. Descansa en paz.

Agradecimientos

FRÍAS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. "Gracias a familiares, vecinos y amigos por acompañarnos en este dolor eterno ...." Que Dios los bendiga.

Recordatorios

SILVA DE PÁEZ, REINA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/17|. Hoy hace un año que no estás fisicamente con nosotros. Fuiste madre ejemplar, abuela incomparable. Hoy te extrañamos y sabemos que siempre estás junto a nosotros. Tu hijo Teddy, nietos Carlitos y María de los Angeles y tu hija del alma Fanny te recuerdan con inmenso amor y elevamos una oración en tu memoria. Gracias por todo.

Traslado de Restos

CELIZ, RAÚL ELPIDIO (q.e.p.d.). Su familia. invitan al traslados y responso de sus restos hoy a las 8.30 al cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.