"Gallardo conoce los momentos de los jugadores"

27/09/2018 -

Exequiel Palacios es hoy uno de los jugadores que disfruta de su gran momento en River Plate y no es para menos. El tucumano de 19 años es considerado por el entrenador Marcelo Gallardo como uno de los volantes clave en el equipo a tal punto que se ganó la confianza y la titularidad hace un buen rato.





¿Qué dijo Palacios cuando fue entrevistado por el sitio oficial del club sobre la influencia del "Muñeco" en su carrera deportiva?

"Marcelo me llevó de a poco, como todos saben él conoce los momentos de los jugadores. A mí me mantuvo tranquilo, cuando me tocó bajar a Reserva me dijo que me cuidara y que entrene a full. Que me iba a necesitar. Hoy estoy en Primera", expresó el pibe que pegó un salto tremendo y que incluso ya debutó en la selección argentina de la mano del DT interino, Lionel Scaloni.





¿Cómo fue su paso por Inferiores?, le preguntaron y él respondió: "Acá arranqué en Pre-Novena. Me trajo Luis Pereyra. Hice Novena, Octava y Séptima. Me subieron a Reserva, donde me mantuve. Después vino Marcelo (Gallardo) y me llevó a Primera. Me mantuvo tranquilo cuando me tocó bajar a Reserva. Me dijo que me cuidara y entrenara, que me iba a necesitar. Entrenar todos los días en Primera y jugar con el Monumental lleno es un sueño", relató el nacido en Tucumán, que el domingo fue clave para la victoria ante Boca.

"Tenía ganas de jugarlo y ganarlo. Salió todo redondo en mi primer clásico", agregó.





A corto plazo, el volante sueña con seguir consolidándose en Primera, "estar convocado nuevamente en la Selección" y, desde luego, compartió el gran deseo de todos los hinchas de River: "Ganar la Copa Libertadores es lo que más quiero".