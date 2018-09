Fede Bal dejó a Artaza por su madre y su padre

27/09/2018 -

"Se viene algo grande y hermoso. De esos proyectos que suceden pocas veces en la vida. Me emociona y me enorgullece poder hacer felices a quienes más amo en la vida. Agradezco profundamente a Nito Artaza, un hombre a quien admiro y respeto profundamente por haberme convocado a tan hermoso proyecto, pero no seré de la partida de ‘La Jaula de las Locas’ esta temporada. Un proyecto que me ilusiona tanto para mi carrera como para mi vida y soy feliz de poder elegir acompañarlos". Con ese texto compartido en su cuenta de Twitter, Federico Bal anunció que este verano hará temporada teatral junto a sus padres, Santiago Bal y Carmen Barbieri.

Los tres, acompañados de un gran elenco darán vida a la revista "La familia". A Carmen y Fede no les fue nada mal con "Magnífica", y por lo visto, quieren repetir la experiencia y sumarla a ésta a Santiago.

Después de que Fede sorprendiera con su posteo, Carmen fue la encargada de confirmar la noticia a través del programa que conduce Mariano Iúdica por América: "Todavía no trabajamos los tres juntos. También va a estar Valeria Archimó, Sol Pérez, el Bicho Gómez y estamos detrás de Jimena Barón. Va a ser una gran revista", adelantó la capocómica.

La posible llegada de Jimena al elenco ya generó especulaciones sobre futuros romances, sin embargo, Fede ya aclaró que le da temor conocer a una mujer tras la separación de Laurita Fernández, la actual jurado del Bailando por un sueño.

"(La fama) empezó a afectarme cuando empecé a no saber si acercarme a una mujer porque no sabía si me iba a vender a los 10 minutos. O si le mandaba un mensaje y la chica le mandaba captura de pantalla a Ángel de Brito. Hoy estoy soltero, tal vez lo podría hacer. Pero no es lindo que una chica, por estar sentada en Intrusos o donde sea, te venda. Por eso me encerré mucho más...", contó hace un par de día a Clarín.

Y agregó: "Literal. Dejé de salir, salgo solamente con mis amigos. Es muy difícil. ¿Vos pensás que me llegan 800 mensajes? La verdad que no tanto, no sucede mucho. De verdad, todo lo contrario. Me volví muy paranoico. En Instagram no me hago el lindo, no sigo a chicas y les escribo. Es raro... Igual, por momentos lo extraño".

Por otra parte, explicó sobre como vive su soltería: "Es que, ¿a quién le abro las puertas de mi casa para que duerma conmigo? Es súper raro. No conozco a nadie de confianza con quien probar. Hoy estoy súper abocado a la gira, a las filmaciones, a estudiar. Tengo una compu gamer (diseñada especialmente para jugar) y me gusta jugar con mis amigos a la noche en red. No sé en qué momento entra una mujer ahí".