El FMI amplió a U$S 57.100 el financiamiento y podrá usarse como parte del presupuesto

Hoy 06:06 -

El Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, (FMI) por el cual se amplió a u$s 57.100 millones los desembolsos del organismo, en lugar de los u$s 50.000 millones anunciados en junio, dinero este que no tendrá carácter precautorio, sino que se incorporará al Presupuesto.

A cambio, el Gobierno nacional se compromete a lograr el equilibrio fiscal el año próximo, permitir la libre flotación del dólar dentro de una banda inicial de entre $34 y $44, no ampliar la base monetaria hasta junio, y mantener el gasto en asistencia social por encima del 1,2% del PBI.

El anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue hecho por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a la directora gerente de la entidad, Crhistine Lagarde en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Nueva York .

Programa SBA

Dujovne explicó que este “nuevo acuerdo es para fortalecer el Programa Stand-By (SBA) de aprobado el 20 de junio” y comprende desembolsos por u$s 57.100 millones, lo que representa un incremento de USD 7.100 millones con respecto al firmado previamente.

“Para lo que resta de 2018, los desembolsos previstos se elevan de u$s 6.000 millones a u$s 13.400 millones, mientras que para el 2019 pasan de u$s 11.400 millones a u$s 22.800 millones”, destacó el ministro durante la conferencia.

Soporte presupuestario

Dujovne destacó que “además, estos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario”, y que se desembolsarán en la medida que el Gobierno cumpla lo pactado.

Para acceder a estos fondos “Argentina se compromete a lograr el equilibrio fiscal para el año próximo”, tal cual lo establece el proyecto de Ley de Presupuesto.

Compromiso

Por su parte Lagarde destacó que ‘el Fondo mantiene su compromiso de ayuda para Argentina’, y especialmente ‘la ayuda social’.

En este último punto, para proteger a los sectores más vulnerables, se acordó que el gasto en asistencia social “deberá mantenerse por encima 1,2% del PBI”, destacó Lagarde.

El acuerdo prevé un incremento de hasta 0,2% del PBI en la asignación presupuestaria para el gasto social de ser necesario.

Entre otros temas, el ministro Dujovne consideró: “Estamos convencidos que Argentina está muy sólida, sobre todo porque el tipo de cambio está muy competitivo para impulsar las exportaciones”.