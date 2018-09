Las medidas del BCRA “agudizarán la recesión” a la vez que el nuevo acuerdo con el FMI “es una solución transitoria”

Hoy 06:28 -

El economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF y Asociados, se refirió al nuevo acuerdo con el FMI e indicó que ‘es una solución transitoria, cubre las necesidades de financiamiento de este año y el que viene, pero hay que generar el superávit necesario para devolverlo’.

Asimismo, el analista señaló en cuanto a la restricción monetaria que aplicará el Banco Central que ‘va a agudizar la recesión , esto va a significar una caída muy anunciada del salario real, se va a notar su caída que puede llegar, aún contando con un aumento del 15 al 18% ahora, va a caer 12% en los meses de noviembre con respecto a noviembre del año pasado y después va a mejorar un poco pero ahí va a ser lo más duro’, indicó.

Consultado si en ese escenario que mostrará la recesión se agudizará el efecto inflacionario, sostuvo que ‘lo inflacionario también va a ser duro, pero va a estar más moderado por la recesión porque no se pueden aumentar mucho los precios porque sino no se vende nada. Eso ya se empezó a notar, a medida que la gente sigue subiendo los precios no hay ventas. Eso se está dando ahora y se va a notar más en octubre y noviembre’.

Señaló además que ‘el costo del dinero va a seguir siendo el que tenemos ahora, que ya es del 60% la tasa, que se está dando todos los meses por la liquidación de las lebac y lo que sabemos es que hasta diciembre va a seguir así, luego ira decayendo, pero cuando se terminen las Lebac y no queden más en el BCRA pese a que quedarán las Leliq.

Recién entonces creo se va a poder notar una baja de la tasa de interés y ahí si se podrá hablar de una posible reactivación de la economía porque va a haber un poco más de crédito, al menos está pensado de esa forma”. Puntualizó al ser consultado sobre cuándo habrá un rebote de esta caída, indicó que “seguramente a partir del segundo trimestre del año que viene donde se va a notar el efecto de la cosecha gruesa que aparentemente va a venir bien, entonces eso significa normalizando la producción del agro, 2,1% del PBI del país”.