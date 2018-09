Dady Brieva: "Fueron unos hijos de put... se metieron con mis hijos"

Hoy 08:10 -

Después de la controversia que generaron sus dichos en PH: Podemos Hablar en los que aseguró que desea que el gobierno de Cambiemos se "quede hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos", Dady Brieva tuvo su descargo en una charla con Luis Novaresio en el piso de A24.

Según sus propias palabras, el trato que recibió de los medios de comunicación no fue correcto, aunque admitió que no se expresó en el formato televisivo correspondiente, y disparó contra un grupo que invadió de manera violenta su privacidad.

"Fueron unos hijos de puta. Se metieron con mis hijos, me escracharon en la escuela a la que van mis hijos. Hay códigos que se respetan. Les molesta que yo sea K, usaron el manual de procedimiento, como el del Fino (Palacios) y Ceccati", repudió utilizando la jerga policial.

Por otra parte, el actor aseguró que muchas veces se ha intentado atacarlo con cuestiones personales como viajes al exterior en los que realmente no estaba haciendo nada malo. "Yo soy peronista, mi diferencia es que yo quiero que todos viajemos a Miami y ellos quieren ir solos", definió. Y agregó que "los macristas quieren que les vaya bien a ellos. La gente se va a enojar feo. La estrategia del enemigo fue tomarme literalmente".

Respecto a la actual megacausa por corrupción, el humorista interpeló al periodista: "Sos abogado Luis, tenés que probarlo".

Asimismo señaló que no hay que mezclar todas las cuestiones de la coyuntura y meterlas en la misma bolsa: "Hace tres años que el Gobierno está envenenando a la gente. estos no quieren que salgan todos de la pobreza (...). Viven envenenando todo el día, una cosa son los bolsos de López y otra cosa los dichos de Pablo Echarri, otra cosa es lo que dice Rizzo, y otra cosa es lo que dice Romano. Yo no estoy en contra de Baby Echecopar, a lo sumo mis rivales son a quienes representa. Yo no voy a matar al cartero".

"El enemigo es toda la gente a la que el peronismo, con sensibilidad de la urgencia para dar cosas, les sacó a ellos y se enojaron con nosotros. Se enojan porque dejamos la plaza rota y nosotros nos enojamos porque ellos la bombardearon y dejaron muertos", dijo.

Hacia el final de la entrevista, Novaresio le preguntó a Brieva si había recibido un llamado de Cristina Fernández de Kirchner después de la repercusión que tomaron sus dichos en PH. Si bien el actor se tomó unos segundos, negó esta versión rotundamente pero aseguró que la ex mandataria "sabe todo lo que pasa".

Entre sus últimas frases, y para evitar futuras polémicas, Dady aseguró: "No voy a hablar más de política. No me busquen más, no hay ninguno (del peronismo federal) que pueda enfrentarse a los poderes económicos y sepa qué hay que hacer".