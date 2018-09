Lali Espósito dio una entrevista en inglés y recibió críticas lapidarias

Fotos Lali Espósito.

Hoy 11:11 -

Lali Espósito se animó a dar por primera vez una entrevista en inglés, pero se arrepintió a mitad de camino y terminó hablando en español, lo que hizo que el video se viralizara y por supuesto, le dedicaran fuertes críticas.

Una periodista le preguntó por su admiración a Lady Gaga y entonces Lali intentó responder: "Lady Gaga, what a dress. I love she because she is brave. She is... ¿Cómo se dice? No tiene miedo...", dijo intentando dejar en claro su fanatismo por la cantante estadounidense.

Luego, intento seguir en inglés, pero no lo logró y habló en español: "I love that. I' am a singer, I' am an actress and this girl is far away for us. Es muy importante ser diversos. Para mí el arte es diverso".

El influencer Martín Cirio, conocido en las redes como "La Faraona" viralizó el fragmento de la entrevista con un polémico mensaje: "Nosotros cuando pasamos a dar lección de inglés y nos hacen describir a una persona".

Por supuesto, las críticas y comentarios maliciosos se multiplicaron rápidamente.