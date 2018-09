El nuevo trailer de "House Of Cards" que emocionó a los fans

Hoy 17:07 -

La última temporada de la proclamada serie "House Of Cards" promete tener una gran carga emotiva según el nuevo trailer que salió a la luz en el canal de YouTube de Netflix.

tras la muerte de Frank Underwood, Claire Underwood (Robin Wright) asume la presidencia de los Estados Unidos. Pero no todo será color de rosa para ella. Un nuevo adelanto da cuenta de que ella tendrá grandes dificultades en el cargo, teniendo que lidiar con asuntos pendientes que le dejó su ex pareja. En una escena se la ve llorando, con el maquillaje absolutamente corrido.

