Armani: “Estando acá quiero ganar todo"

Fotos Franco Armani.

Notas Relacionadas

Bº 8 de Abril: vecina empuñaba un arma y discutía con familiares

Hoy 18:16 -

Franco Armani no ha dejado dudas de que está hecho para atajar en el arco de un grande como River pero por ahora no se conforma con lo logrado y quiere más. “Estando acá quiero ganar todo, y me propongo eso”, declaró.

Te recomendamos: ""Gallardo conoce los momentos de los jugadores""

“Ahora tenemos la Copa Libertadores, que es el sueño, el anhelo de cada uno de nosotros es conseguirla y estamos en camino. También en la Copa Argentina estamos en instancias finales. Apuntar a conseguir cada cosa que juguemos y tratar de ser ganadores en cada cosa que tenemos por delante”, manifestó el golero del “Millonario”.

Sobre el último Superclásico: “Tenía tranquilidad y una paz interior, sabía que las cosas iban a salir bien. Aparte, veía a mis compañeros también. Los clásicos se tienen que disfrutar, se tienen que vivir intensamente. Fue una experiencia muy linda, más con el triunfo, que se disfruta el doble”.

Y cerró: “Gracias a Dios, se dio un comienzo bueno ganando la Supercopa frente a Boca. Este semestre seguimos de la misma manera, peleando la Libertadores, la Copa Argentina y la liga. Así que uno sueña e imagina poder conseguir muchas más cosas en la institución".