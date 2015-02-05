CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de septiembre de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

28/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)

23.30 KARA PARA ASK

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.12 CADENA DE FAVORES

07.13 CADENA DE FAVORES

09.37 NUNCA ES TARDE PARA AMAR

11.48 MEDIANOCHE EN PARÍS

13.37 CABALLO DE GUERRA

16.30 COMER, JUGAR, AMAR

18.16 MEDIANOCHE EN PARÍS

20.07 MÁS ALLÁ DEL CIELO

22.00 SIN ESCAPE

23.56 DÉJÀ VU

TCM

07.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

12.54 BEETHOVEN 2

14.33 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

16.17 FILADELFIA

18.36 EL GUERRERO ROJO

20.14 CALLES DE FUEGO

22.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

TNT

06.00 SOCIOS POR ACCIDENTE

07.27 LA NUEVA GRAN ESTAFA

10.05 EL GRAN GATSBY

12.27 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

14.14 AVIONES

15.58 JACK Y JILL

17.44 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 INTENSA MENTE

23.54 DALE DURO

SPACE

07.05 ENAMORADO

09.50 EL LUCHADOR

12.37 FURIA EN DOS RUEDAS

14.19 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA

16.50 EL HOMBRE DE ACERO

19.32 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 EL ORIGEN DEL TERROR EN

AMITYVILLE

23.59 SOUTHBOUND

CINECANAL

10.45 COMO SI FUERA CIERTO

12.25 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

14.05 EL PRECIO DEL MAÑANA

16.00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

17.55 MONSTER TRUCKS

19.50 MEGAMENTE

22.00 THOR

SONY

08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 WTA WUHAN OPEN

13.00 SHARK TANK COLOMBIA

14.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL ILUSIONISTA

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

+HOY, A LAS 16, MARTÍN

ALCORTA Y BRUNO VARELA

DARÁN UNA CLASE ABIERTA DE

BATERÍA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 21, EN EL

MARCO DEL CICLO “FOGÓN &

TERTULIA” SE PRESENTARÁN

GONZALO VELÁZQUEZ

(GUITARRA), MARIANO SARQUIZ

(CONTRABAJO), BRUNO

VARELA (BATERÍA) Y LEONARDO

PIANTINO (SAXO).

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

+HOY, NOCHE ROMÁNTICA CON

“LOS BYBYS”, RETRO GALA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A

LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y

VYSCERYS PRESENTARÁN SUS

TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21,

CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACION (ATP) 28/09 16:30 (Cast)

18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

28/09 - 29/09 22:30 (Subt) 00:40

(Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

28/09 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

28/09 -29/09 20:30 (Subt) 22:35

(Subt) 00:45 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

28/09 16:30 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

28/09 -29/09 18:45 (Cast) 20:45

(Subt) 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 28/09 16:10 (Cast)

18:10 (Cast) 20:15 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)

29/09 - 30/09 00:30 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

TRILLER (16 ANOS)

28/09 16:20 (Cast))

HISTORIAS DE

ULTRATUMBAS (2D)

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

28/09 -29/09 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

CASTELLANO 3D 17:30

SLENDER MAN APTA 16 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 2D 20:30

- 22:50 - SUBTITULADO 2D 22:50

(SOLO JUEVES)

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA .- CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 22:30 - SUBTITULADO

2D 22:30 (SOLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES APTA TODO PUBLICO

CON RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:10

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA - CASTELLANO 2D 22:40

SUBTIT. 2D 22:40 - (Sólo el jueves)

04-10-2018

EL POTRO

17:30 - 20:10 - 22:50

ANTICIPADAS EN VENTA

 
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