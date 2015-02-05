CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de septiembre de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
28/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)
23.30 KARA PARA ASK
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.12 CADENA DE FAVORES
07.13 CADENA DE FAVORES
09.37 NUNCA ES TARDE PARA AMAR
11.48 MEDIANOCHE EN PARÍS
13.37 CABALLO DE GUERRA
16.30 COMER, JUGAR, AMAR
18.16 MEDIANOCHE EN PARÍS
20.07 MÁS ALLÁ DEL CIELO
22.00 SIN ESCAPE
23.56 DÉJÀ VU
TCM
07.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
12.54 BEETHOVEN 2
14.33 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
16.17 FILADELFIA
18.36 EL GUERRERO ROJO
20.14 CALLES DE FUEGO
22.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
TNT
06.00 SOCIOS POR ACCIDENTE
07.27 LA NUEVA GRAN ESTAFA
10.05 EL GRAN GATSBY
12.27 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
14.14 AVIONES
15.58 JACK Y JILL
17.44 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 INTENSA MENTE
23.54 DALE DURO
SPACE
07.05 ENAMORADO
09.50 EL LUCHADOR
12.37 FURIA EN DOS RUEDAS
14.19 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA
16.50 EL HOMBRE DE ACERO
19.32 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 EL ORIGEN DEL TERROR EN
AMITYVILLE
23.59 SOUTHBOUND
CINECANAL
10.45 COMO SI FUERA CIERTO
12.25 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
14.05 EL PRECIO DEL MAÑANA
16.00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
17.55 MONSTER TRUCKS
19.50 MEGAMENTE
22.00 THOR
SONY
08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 WTA WUHAN OPEN
13.00 SHARK TANK COLOMBIA
14.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL ILUSIONISTA
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
+HOY, A LAS 16, MARTÍN
ALCORTA Y BRUNO VARELA
DARÁN UNA CLASE ABIERTA DE
BATERÍA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 21, EN EL
MARCO DEL CICLO “FOGÓN &
TERTULIA” SE PRESENTARÁN
GONZALO VELÁZQUEZ
(GUITARRA), MARIANO SARQUIZ
(CONTRABAJO), BRUNO
VARELA (BATERÍA) Y LEONARDO
PIANTINO (SAXO).
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
+HOY, NOCHE ROMÁNTICA CON
“LOS BYBYS”, RETRO GALA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A
LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y
VYSCERYS PRESENTARÁN SUS
TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21,
CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACION (ATP) 28/09 16:30 (Cast)
18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
28/09 - 29/09 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
28/09 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
28/09 -29/09 20:30 (Subt) 22:35
(Subt) 00:45 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
28/09 16:30 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
28/09 -29/09 18:45 (Cast) 20:45
(Subt) 22:45 (Subt) 00:45 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 28/09 16:10 (Cast)
18:10 (Cast) 20:15 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)
29/09 - 30/09 00:30 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
TRILLER (16 ANOS)
28/09 16:20 (Cast))
HISTORIAS DE
ULTRATUMBAS (2D)
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCION (+13 AÑOS)
28/09 -29/09 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
CASTELLANO 3D 17:30
SLENDER MAN APTA 16 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D 20:30
- 22:50 - SUBTITULADO 2D 22:50
(SOLO JUEVES)
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA .- CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 22:30 - SUBTITULADO
2D 22:30 (SOLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES APTA TODO PUBLICO
CON RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:10
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA - CASTELLANO 2D 22:40
SUBTIT. 2D 22:40 - (Sólo el jueves)
04-10-2018
EL POTRO
17:30 - 20:10 - 22:50
ANTICIPADAS EN VENTA