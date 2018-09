Bastianos tendrá un complicado compromiso ante La Alvarado Old

28/09/2018 - En cancha de Ciencias Económicas: Brima vs. Intocables 15; Contadores Jrs vs. Kinesiologos 17. En cancha 1, Complejo Jugadores Libres: Chelsea vs. La Esquina 14; Nva. Chicago vs. Lex D.R. 16; Los Coyotes vs. Los Magos 17:50; Abogados Cuervos vs. Fútbol y Amistad 19:40. En cancha 2: Valencia vs. Ciudad Satélite 14; Murciélagos vs. Met. Dorrego 16; Cristal vs. Napoli 17:50; Bastianos vs. La Alvarado OLD 19:40. En cancha 4: La Fusión F.C. vs. Los Pibes 14; Bº Saenz Peña vs. La Alvarado Stone 16; Jose Ignacio vs. Comb. Bertolotti 17:50. En cancha 5: Deportivo JJ vs. Semilleria Rossi 14; La Pachanga vs. Industria F.C. 16; Abogados Cat vs. Pukara F.C. 17:50. En cancha 6: Messina vs. Mza 6 14; Cacheteao Con Coca vs. Oglobo Megacotillon 16; Bº Juramento vs. Villa las Delicias 17:50. En cancha 7: Warrior vs. Coesa 14; La Gloriosa vs. AESYA 16; La 59 F.C. vs. Hampones 17:50. En cancha 8: Carlitos Legui vs. All Boys 14; Málaga vs. Villa Alem 16; Montero Sport vs. Ramón Carrillo 17:50.l