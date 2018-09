Esta noche habrá mucho fútbol otra vez en el Parque Municipal Frías

28/09/2018 - CHOYA, Choya (C). Desde las 20 se pondrá en juego la cuarta fecha del certamen denominado Clausura 144º Aniversario de Frías. La misma tendrá lugar en las instalaciones del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad” y cuenta con la fiscalización de la Liga de las Instituciones. Según lo adelantado desde la organización de este campeonato habrá en total seis choques. El detalle de los cruces serán de la siguiente manera: Comercio vs Banco; Obras vs Tránsito; Social vs Polideportivo; Loma Negra vs Panaderos; Aoma vs La Bio y Policía vs Técnica. Resultados Los resultados de la fecha anterior fueron: Banco 3, Loma Negra 2; La Bio 5, Técnica 3; Comercio 5, Aoma 3; Social 4, Policía 4; Obras 4, Panaderos 1 y Tránsito 4, Polideportivo 1. Marchan como líderes Comercio y Obras con 9 unidades.l