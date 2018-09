El domingo retorna la acción con la disputa de los partidos de la 6ª jornada

28/09/2018 - CHOYA, Choya (C). En Atlético Choya se disputará el sexto capítulo del torneo que es coordinado por la Liga Choyana de Fútbol. El horario de inicio está previsto para las 10.30. Se genera promesa de buen fútbol y por eso se espera una gran concurrencia de público que se llegarán hasta esta localidad para alentar a sus equipos preferidos. El fixture será: Banda Verde vs. Los Leones; Club Atlético Villa La Punta vs. Central El Norte (único puntero con 13 unidades); Casa Blanca vs. Los Amigos; Arsenal Fútbol Club vs. Los Power; La Juve vs. Shishi Pozo y Club Atlético Choya vs. club Atlético Laprida. l