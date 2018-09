Se viene otro sábado a puro fútbol en diferentes escenarios

28/09/2018 - La Liga Clásicos Barriales del Norte tendrá mañana otra intensa actividad y no es para menos. Se jugará la decimatercera fecha de Torneo Clausura y con muchos partidos que será de la atracción de los aficionados. Cabe recordar que los primeros enfrentamientos se desarrollarán a partir de las 15.30 horas. El programa: en Mojones, Amigo de la 18 vs. Villa Borge (20), Mojones vs. La Banda de Pilli (20) y Gas del Estado vs. El Bajo de Tarapaya (30). En Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Despensa Carrizo (20); Peti FC vs. Petrolíder (20) y Ruta Uno FC vs. La 203 FC (30). En Mal Paso, La 21 del B. Aeropuerto vs. Los Pibe de la 18 (20); Los Pibe de Martín vs. B. Colón (20) y Mal Paso vs. Rita Car (30). En Calle 107, Carnicería Los Amigos vs. La Banda del Negro (20); Árbol Solo vs. La Banda de Memo (20) y Carnicería La Hacienda vs. La Cochetti (30). En Fondo de Borges, Juv de Borge vs. La 203 de H. Hondo (20), Los Tenas vs. Bosco III (20) y El Bajo FC vs. Calle 4 FC (30). En Polideportivo Borges, El Bajo Jrs vs. Laureles (20), Hnos Juárez vs. Los Amigos FC (20) y Los Changos de la 14 vs. Rifa Tuni FC (30). En 6to. Pasaje, Juv de Villa Borge vs. Los Piratas (20), Florería Ema vs. La 23 FC (20) y 6to. Pasaje FC vs. Borge Unidos (30). En Chañar, J. F. Ibarra vs. Los Calamares (20), Los Pibe del General Paz vs. Juv del Gas (20) y Carro Bar Chara vs. 7mo. Pasaje (30). En La Loma, Pasaje 421 Jrs vs. La Barra (20), 1er. Pasaje vs. Emaus (20) y Los Pumas vs. Avenida FC (30). En Santa Rosa, La Esquina de Kennedy vs. La Juve (20), Tigre Jrs vs. La Rodríguez (20) y Santa Rosa FC vs. Los Pacíficos FC (30). En Tarapaya, Estrella Jrs vs. Rifa Tuni Jrs (20), El Bajo de Tarapaya Jrs vs. San Lo FC (20) y Tarapaya FC vs. Refrigeración Dam (30). En Triángulo, San Esteban vs. La Barra de Iván (20), Triángulo FC vs. Los Peregrino (20) y Estrella del Norte vs. Carnicería Los Amigo (30). En Campeones del 28, Alma Fuerte vs. Los Pacíficos (20), Los Amigos Jrs vs. 3er. Pasaje (20) y Los 3 Amigo FC vs. El Fondo de Borge (30).l