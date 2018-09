Nuevo desafío para el torneo “Golo Sur” con partidos de sumo interés

28/09/2018 - En Mosconi, P. Cáceres vs. B. Rivadavia (20); Mosconi FC vs. La 222 (20) y Kco Benja vs. Abs. Ibarra (30). En Santa Lucía, Lavalle vs. Lavalle (20) y PSG vs. Estudiantes (30). En Viamonte, B. San Martín vs. B. Libertad (20), Juv San Lorenzo vs. Jhon Kennedy (20) y V. María vs. Maipú (30). En Mariano Moreno, Panif Vidal vs. Sport Smata (20), 1era. M. Moreno vs. V. María Jrs (20) y M. Moreno vs. La Santa Fe (20). En Colón y 59, Ciclón Jrs vs. Los Bukis (20), Kco Balconcito vs. Los Kokas (20) y Juv Ej. Argentino vs. Fenix Jrs (20). En Pitufos, Pje 445 vs. Pibes de la 67 (20), Mailín vs. Eli FC (20) y Astilleros vs. Estilnovo (30). En Virgen del Valle, La Kinchada vs. Juv La Ancha (20) y Alte Brown vs. Trofeos JJ (20). En Alte Brown, Alte Brown vs. La Gobernador (20) y D. Palacio vs. Golo Sur (30). En Fondo de Vinalar, Pibes del Medio vs. Amigos de Gallo (20); Gente del Polaco vs. La Gruta (20) y Fondo de Vinalar vs. Elect. Trejo (30). En Sucios, Hnos FC vs. Barça FC (20), Marmonera vs. Gaucho Contreras (20) y Amigos de Zeta vs. Los Gedes (20). En Independiente Ulluas, La 507 vs. Pibes de la Balcarce (20), Independiente vs. Pumas del 8 (20) y El Rejunte vs. El Rejunte (30). En Tronkito, Tronkito Jrs vs. Los Secos (20), Juv Tronkito vs. Los P. del Fondo de Vinalar (20) y Tronkito FC vs. T. Negro Juárez (30).l