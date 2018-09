Nuevo capítulo en ”100 Años de Central Córdoba”

28/09/2018 - CHOYA, Choya (C) Esta noche y mañana a la tarde se disputará la 11ª fecha del torneo 100 Años de Central Córdoba que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita tendrá como escenario el estadio del club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad”. A las 20.30 de hoy se medirán La Mexicana vs Veteranos; M y M Deportes vs Los Canarios y a última hora chocarán Icaño vs Influencia. Mañana lo harán desde las 17.30 Farmacia del Rosario vs Ferroviarios; Cebollitas vs Panificadora La Suecia; Deportivo Choya vs Atlético Quirós y Carnicería Tres Hermanos vs Panificadora La Deseada. Posiciones Se recuerda que la tabla de posiciones tiene el siguiente orden: Cebollitas 23; Deportivo Choya 22; La Casa del Plomero 20; Panificadora La Suecia 19; entre otros. l