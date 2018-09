El Torneo Clausura 2018 hace jugar el domingo su decimoctava fecha

28/09/2018 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero regresa este domingo con una nueva jornada plagada de acción de la buena. Los veteranos de la categoría C55 tendrán actividad, con varios duelos destacados. Será el turno de la decimoctava fecha del Torneo Clausura 2018 denominado ‘Antonio Guiñy Albarracín’. Los partidos en todas las canchas darán comienzo a las 10, con media hora y 45 minutos de tolerancia, de acuerdo al partido. En este sentido, los encuentros que se disputarán este domingo son los que se detallan a continuación: En cancha El Mistol, Casa Olga vs. Tapiales Gemelas. En cancha Ateneo Ejército Argentino, Ateneo Ejército Argentino vs. El Tony. En Tarapaya, Ima Cuinfase vs. Bobinados Piri. En cancha Par - que Municipal (La Banda), Eroplast vs. Opinión Deportiva. En cancha Cara Pintada, Abogados vs. Sara y Mañu. l