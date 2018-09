La categoría C50 va por las emotivas semifinales en el polideportivo

28/09/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana sábado comienza a definirse el torneo Clausura 2018, que hace disputar la Asociación local de fútbol amateur. El sorteo de canchas y horarios, por una cuestión de tiempo, se definió, en reunión de delegados, anoche, al cierre de esta edición . Los ocho equipos de la C50, jugaran las semifinales, en el Polideportivo el Ganso donde se medirán: 9 de Julio vs. Los Amigo; Bº Sur vs, Gremio; Wall Mar vs. Trula y. Defensores de Huasi vs, La Loma En esta categoría los resultados del último fin de semana fueron los siguientes: La Loma 5, Trula 3; Bº Sur 2, Def. de Huasi 0; Gremio y Wall Mar, empate uno a uno y Los Amigos le gano 4 a 1 a 9 de Julio único puntero. En la programación de la C40, están previstos los encuentros de: Tigres vs. Villa y Triunfadores vs, Sol de América. La Loma vs. All Boys y. El Gateo vs. Las Américas, Maxiquiosco Antu vs. Trula y Triki vs. Arsenal. Forres vs. Bº Belgrano y, Wall Mar vs. Bº Sur y, en el partido único que se jugara en Colonia El Símbolar Talleres vs. Deportivo Morón. Resultados Esta categoría, registro en la última fecha jugada los siguientes resultados: Arsenal 1, Tigres 0; Forres 3, Villa Elisa 1; Bº Belgrano 3, Dep. Morón 1; Wall Mar 1, Trula 1; Barrio Sur 1, Triunfadores 1; La Loma 3, Sol de América 0; El Gateao 4, All Boys 1; Maxiquiosco Antu 2, Las Américas 2 y Triki 8, Talleres 1. 