El Torneo "Manuel Osa Santillán" levanta temperatura

28/09/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs proseguirá mañana con su Campeonato Anual 2018 denominado ‘Manuel Osa Ponce’. En esta oportunidad, se disputará la segunda fecha en la C50 y la decimotercera para la C55). Los duelos del primer turno irán desde las 15.30 y los del segundo turno, a partir de las 17. Estos son todos los encuentros programados para la jornada de mañana: En Asociación (Cancha Nº 1), Hotel Savoy vs. San Carlos (C50) y Veteranos de Güemes vs. Saravah (C55). En Asociación (Cancha Nº 2) Lubricentro vs. Chacarita (55) y San Roque vs. Previsión (55). En Club Banco Pcia.Súper Colón vs. Amigos Cacho Luna (50) y Banco Pcia. ‘B’ vs. Lagartos Malvinas (50). En Gremio Municipal, Mestros vs. Billares Dorrego (55) y Expreso San Nicolás vs. Sitravice Ipvu (50). En Zanjón (Cancha Nº 2), Zanjón vs. Almirante Brown (50) y Puente Alsina vs. Óptica Molinari (50) Interliga. En cancha San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Campeones del 28 (50) y Arquitectos vs. Prof. Educ. Física (55). En cancha Defensores De Forres, a las 17, abenar vs. Mis Nietitos (50). Únicamente el primer partido de cada cancha tiene una tolerancia de 30 minutos, según lo confirmado por la organización de este campeonato. 