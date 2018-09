Por otro domingo a puro fútbol y emociones para los equipos de 55 años

28/09/2018 - La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera volverá a ser protagonista el próximo domingo con una interesante fecha para los equipos mayores de 55 años. Los cotejos a continuación: en Santa Lucía, Central Córdoba vs. Km 49 Ropa Informal. En Villa Tranquila, Veteranos de Estudiantes vs. Trigoria. En Campeones del 28, Carrizo Bombas de Agua vs. Gus-Mar. En Polideportivo Bosco II, Reparaciones Ismael Díaz vs. El Triángulo. En Villa Borges, Estrella del Norte vs. Tapicería Perú. En Lugus, Ateneo San Roque vs. Molinari/55. En París, Simusa vs. Luz y Fuerza. Óptica Bella Vista- Sialle le ganó puntos a Ima Construcciones.l