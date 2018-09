El “Carlos Coronel” tendrá como atracción el 20º capítulo

28/09/2018 - CHOYA, Choya (C) La comisión directiva de la Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para mañana a las 13 en el estadio del Tiro Federal de Frías la 20ª fecha del torneo Carlos Coronel. Con los r e sul t a - dos registrados el pasado fin de semana Los Tornillos marcha en la cima con 42 unidades. Lo sigue con 41 Los Cuervos; El Vasco Carnes 34; Barrio Oeste 32; Mercadito Gachi y Legui 28; entre otros combinados del campeonato. El programa completo para este nuevo capítulo será el que se detalla a continuación: Barrio Oeste vs Los Tornillos; Juan Perón vs. Autoservicio Hernán; Carnicería Giovani vs. Mercadito Gachi y Legui; Los Cuervos vs Tiro Federal; El Vasco Carnes vs. Mercadito del Valle y Loma Negra vs. M y M Deportes. Elementos Desde la organización destacaron que el municipio friense entregó elementos para la instalación del sistema de iluminación en el estadio donde se disputa cada fecha de esta competencia que tiene a importante equipos de esta ciudad. De e s t a mane r a , el mejor fútbol sigue siendo protagonista en esta zona importante de la provincia de Santiago del Estero. 