Router SA y Ultraquim, por el pase a cuartos del Clausura

28/09/2018 - Los equipos de Router SA y Ultraquim se enfrentarán esta noche, en el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo Clausura 2018 de la Liga Comercial de La Banda, que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de esa ciudad. En el partido de ida, Router SA se impuso por 3 a 1, por lo que Ultraquim deberá remontar ese marcador para poder meterse entre los ocho mejores. El partido de esta noche, desde las 22.30, se jugará en el predio que el Sindicato de Empleados de Comercio posee en el barrio Tabla Redonda. El domingo Para el domingo fueron programados los partidos de vuelta de las restantes series de octavos de final. En la cancha Nº1 se cumplirá la siguiente programación: 13.30, Autoservicio Zahuy (2) vs. Roberto Chelala (0); 15, PLB (0) vs. Sin Rival (0); 16, Fiambrería Cayetano (0) vs. Romero Distribuidora (3); 17, Mialma (1) vs. Produnoa (1). En la cancha Nº2 se enfrentarán: 13.30, Ferretería Ovejero (1) vs. Óptica Ver Más (0); 15, Pollería Sur (2) vs. Electronorte (2); 16, Panificadora Mi Luna (1) vs. JM Deportes (2).