Mañana se jugarán las semifinales del Anual

28/09/2018 -

Olímpico, Santiago Lawn Tennis, Amigos RC de Fernández y Old Lions protagonizarán mañana las semifinales del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR, en lo que será sin dudas la propuesta más atractiva de un fin de semana con muchísimo rugby. En tanto, el domingo se presentarán los tres equipos santiagueños en el Torneo Regional del NOA. También se jugará una nueva fecha del Regional Juvenil y del Anual Juvenil y habrá un encuentro de rugby femenino. El certamen más importante de la temporada en el orden local conocerá a sus finalistas en La Banda y en Fernández, ya que al haber finalizado en primer y segundo lugar en la fase clasificatoria, Olímpico y Amigos cuentan con ventaja deportiva y en consecuencia definirán como locales. De todas maneras, tendrán enfrente a los dos grandes del rugby santiagueño, que si bien afrontan el torneo con equipos alternativos, son siempre candidatos. Mientras tanto por el Torneo Regional, un Old Lions que viene de ganarle nada menos que al último campeón, Natación y Gimnasia, tendrá una visita muy complicada a Tarcos, que está tercero en el Top 10 y de local se fortalece. De todas maneras, los "Viejos Leones" ya han demostrado en esta temporada que son duros para cuaquiera y se ilusionan con dar un golpe. Por la Zona Promoción, Santiago Lawn Tennis afrontará un compromiso en teoría accesible ante Coipú de Famaillá, Tucumán, en busca de una nueva victoria que le permita seguir subiendo en la tabla e ir asegurando su lugar en cuartos. F i n a lme n t e , S a n t i a - go Rugby deberá visitar a otro de los favoritos, Jockey Club de Tucumán, en un encuentro que se presenta muy complicado, ya que los locales son uno de los equipos más fuertes de la promoción.