Fotos Creció la pobreza que llega a 11,8 millones de personas y Macri advirtió que vienen "meses difícile

28/09/2018 -

El índice de pobreza aumentó en el primer semestre de este año a 27,3%, con un crecimiento de 800 mil nuevos pobres con respecto del 25,7 del segundo semestre de 2017, lo que implica que hay 11,8 millones de personas en esa situación y cuyas causas fueron atribuídas por el presidente Mauricio Macri ‘a las turbulencias de los últimos meses’. Para junio de este año, cuando se cerró la medición del Indec, una pareja, con dos hijos de seis y ocho años, necesitó de $ 19.601 para comprar los bienes y servicios que integran la Canasta Básica Total y de esta manera no caer por debajo de la línea de la pobreza. En tanto, la indigencia, entendida como los pobres cuyos ingresos ni siquiera les alcanza para comprar el mínimo de alimentación indispensable para la subsistencia, también creció este semestre 0,1%, con lo cual aumentó en 100.000 personas, hasta los 2 millones de indigentes. Luego de que el Indec diera a conocer las cifras, el presidente Mauricio Macri indicó que el aumento en el índice de la pobreza respecto al segundo semestre del año pasado ‘refleja las turbulencias de los últimos meses’ y advirtió que ‘esta crisis tiene que ser la última’ porque auguró que ‘pasada la tormenta, vamos a crecer’. El Presidente también destacó que, ante este incremento en el nivel de pobreza, la mayor parte del Presupuesto para 2019, en debate en el Congreso, se destina a la inversión social ‘como nunca’. Y, resaltó que este gobierno difunde los datos de pobreza porque entiende que el país no puede progresar ‘escondiendo datos’. ‘Meses difíciles’ El primer mandatario admitió que por delante habrá ‘meses difíciles’. Al respecto, indicó que ‘las cosas van a tardar más, por la tormenta, van a demorar, los indicadores de pobreza van a mostrar retrocesos, pero no vamos a dejar de hablar y menos dejar de trabajar para reducirla’. El pronóstico de Macri respecto que las próximas mediciones de pobreza, seguirán marcando un retroceso, obedece a que el resultado de la medición conocida ayer, al abarcar la primera mitad de 2018, las cifras oficiales comprenden un primer trimestre positivo -con aumento de la actividad y el empleo- con un segundo donde cayó muy fuerte la producción más allá de la sequía, aumentó el desempleo, se disparó la inflación y hubo una caída muy fuerte de la ocupación y de los ingresos de los asalariados informales. Por región La medición situó en el NEA el indicador más alto de todo el país al alcanzar el 30,2% en cantidad de personas y un 23,2% de los hogares en esa situación. Entre las provincias del Noroeste, la que mayor pobreza registró fue Corrientes con un 36,8% de sus habitantes. Luego, le siguió con el 28,8% de sus habitantes el conglomerado de Gran Resistencia en Chaco. En Posadas, un 28,5% de sus pobladores son pobres, allí la pobreza se redujo en 0,1%. A su vez, en Formosa, los datos oficiales señalan que la pobreza es del 24,9%, cuando en la medición previa fue del 25,1%. El avance fue de un 7,2%. En el NOA, el valor promedio registrado fue de un 28,6% pero hubo jurisdicciones con un valor mayor. En el caso de Santiago del Estero, el Indec registró un 44,7% de los pobladores de Santiago/La Banda en esa situación. Ese indicador, marca un avance de 6,4% de la pobreza al cierre de este primer semestre. Luego, en Jujuy la pobreza alcanzó a un 30,3% de su población. Avanzó allí un 6,1%. En Salta, la cantidad de pobres llega a un 26,4% de su población, con un avance de 1,6%. En Catamarca, el registro de pobreza ascendió a 26,3%, donde descendió 1,3%. En Tucumán, la pobreza llega a un 24,2% de su población, con una suba de 2,6%. En el Gran Buenos Aires, un 27,8% de su población es pobre y allí la pobreza avanzó un 2,2%. En la región Pampeana, un 26,6% son pobres. Hay un 1,2% más de personas en esa situación. Por su parte, la región de Cuyo muestra un 25,8% de incidencia de la pobreza en su población y la región Patagónica, a su vez, muestra un 20,3% de personas en situación de pobreza.