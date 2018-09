El extraño caso ocurrido en Escocia

28/09/2018 -

Un matrimonio escocés advirtió luego de viajar durante más de una hora y media con una beba de tres semanas en una sillita del automóvil, que cuando la bajaron no se encontraba en buen estado, y comenzó a sufrir convulsiones. Los médicos que la atendieron en el hospital, luego de escuchar el relato de los padres, les dijeron que la pequeña sufrió una privación de oxígeno y, al sacarla y recuperar la respiración normal, sufrió el shock. Lo que le ocurrió a la bebé se denomina "asfixia postural o posicional" y se produce porque el flujo de aire se corta debido a la posición que adopta el bebé en este tipo de sillitas. Los recién nacidos no tienen fuerza suficiente para sujetar la espalda y la cabeza y, al sentarlos en estas sillas, su columna adopta la forma de una C muy pronunciada que dificulta que el tórax y el abdomen puedan expandirse para respirar, según analizaron especialistas. "Cuando los médicos nos dijeron que había sido la silla del coche lo que había provocado aquello, no podía creerlo. No podía entender por qué nadie nos lo había advertido nunca", relató la mamá de la bebé. En consecuencia, la mujer decidió hacerlo público y advertir a todos los padres del peligro: "Es importante prestar atención a esto, no utilizar las sillitas si no estamos viajando, y seguir los criterios de seguridad de los expertos. Es horrible lo que tuvimos que vivir".