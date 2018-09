"Toti" Ledesma arma viaje a China con la seleccion Sub23

28/09/2018 -

La santiagueña Agostina "Toti" Ledesma fue convocada a la selección argentina Sub23 para jugar en Xi’an, China, la Copa Mundial Fiba 3x3, que se disputará del 3 al 7 de octubre. "Sinceramente no esperaba la convocatoria. Me sorprendió muchísimo ya que uno siempre trabaja para ser mejor y seguir creciendo. Y es lo que intenté en la liga que pasó a pesar de eso cuando terminó tenía la cabeza de poder descansar un poco y después ver qué hacer durante el parate. Y que me llegue esta convocatoria me sorprendió un montón y ahora voy a poner la cabeza en esto", le dijo "Toti" al sitio oficial de Quimsa. La santiagueña deberá viajar a Buenos Aires en los próximos días.