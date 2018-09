Fotos PALABRA. Lisandro López destacó una de las virtudes de este Racing, que es puntero en la Superliga.

28/09/2018 -

Pese a la eliminación de la Libertadores, Racing tiene un motivo para sonreír. Es el puntero de la Superliga y sus hinchas volvieron a creer en el equipo. Tuvo algunos cambios en su juego tras la eliminación frente a River. Más que nada en que está "leyendo mejor los partidos", según indicó Lisandro López.

"Estamos aprendiendo a tener un poco más de pausa y paciencia a la hora de atacar, y de leer mejor cada momento dentro del mismo partido. No creo que sea específicamente por los cambios del entrenador, sino porque estamos leyendo mejor los partidos dentro de la cancha", consideró el delantero en una entrevista con TyC Sports.

Y la pequeña transformación va de la mano de los gustos personales de "Licha", justamente.

"Me gusta el equipo con pausa cuando tiene la pelota, y me gusta el equipo frenético cuando no la tiene, que es lo que estamos intentando", señaló.

De esa manera, la "Academia" acumula cinco victorias al hilo y se mantiene en la cima de la tabla de la Superliga, que pasó a ser el único objetivo del plantel "albiceleste".

"Estamos muy bien y estamos apostando fuerte a este campeonato. Te tenés que convencer desde lo mental para ser campeón o asumir la obligación de pelearlo hasta el final. Lo mental es fundamental a la hora de asumir ese compromiso", destacó López.

El ídolo de Racing, finalmente, volvió a ponerle un manto de misterio a su futuro profesional luego del vencimiento de su contrato en diciembre.

"Es una cuestión personal, de cómo esté en lo mental y en lo físico. Veré a fin de año qué pasa y cómo me siento. No siento todavía las ganas de retirarme del fútbol, pero este club amerita el cien por ciento de mí en todos los sentidos, y necesito sentirme así para estar acá", concluyó.