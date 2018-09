El STJ santiagueño recibió a Carolina Granja, en su rol de evaluadora del "Premio Nacional"

Fotos ENCUENTRO. La letrada estuvo acompañada por las autoridades de la Justicia santiagueña.

28/09/2018 -

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia -integrada por los Dres. Sebastián Argibay, Federico López Alzogaray y Carlos Lugones Aignasse- recibió a la Dra. Carolina Granja, magíster en Gestión, en su rol de evaluadora del "Premio Nacional" que otorga el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Presidencia del Palacio de Tribunales, en el que participó también el Comité de Gestión de Calidad del Poder Judicial de la Provincia y la Dra. Karina Nazer, titular del Juzgado del Trabajo y Minas de Tercera Nominación, postulado como candidato a recibir la distinción por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, destacando y reconociendo el trabajo de esa repartición en el proceso de gestión.

En esa ocasión, la letrada fue entrevistada por el Área de Prensa del Poder Judicial.

¿Cómo observa la postulación del Juzgado Laboral de 3ª Nominación para el Premio Nacional?

"En estos primeros pasos se ha trabajado con un relatorio, que es el marco donde expresa cómo se inserta el Juzgado Laboral Nº 3, a cargo de la Dra. Karina Nazer. En primera medida, quiero felicitar al organismo por abrir sus puertas y mostrarnos a los evaluadores, que es un equipo de tres personas, cómo se está trabajando. La mirada como líder de un equipo y el equipo cómo se ha alineado a esa mirada, dentro de un marco que le da el Poder Judicial de Santiago del Estero".

Además, subrayó que "luego de haber tenido la grata bienvenida del STJ y de las áreas de Personal, Informática, Estadística y Capacitación, como institución judicial, el permitirse repensarse desde la necesidad de la sociedad. Esta reclama, desde hace mucho tiempo, una Justicia más próxima al ciudadano, donde pueda dar respuestas sin dilaciones, una Justicia compresiva y que puede ser clara en su mensaje. En esa línea, la Justicia de Santiago del Estero está bien enfocada".

Retomando el motivo de su visita, explíquenos ¿cuáles son los aspectos que constituyen el alcance del Premio Nacional y qué premisas se deben cumplir para obtenerlo?

"Integro el equipo de tres evaluadores, siendo mi responsabilidad como evaluador líder, coordinar la labor de los otros integrantes y realizar la visita a los organismos. La razón por la que nos convocan es generar equipos interdisciplinarios que cuenten con saber en materia de gestión y también que puedan hacer lazos desde lo institucional", explicó.

Luego continuó diciendo: "Son ítems valiosos, considerados, un modelo si uno piensa a un Juzgado, a una Cámara, a una Fiscalía. Como modelo debería en algún modo enaltecer estos ocho aspectos, que son el liderazgo, de quien dirige el organismo, el equipo de trabajo en el cual se va alineando ese liderazgo, la planificación, que es hacia dónde va, cuáles son los objetivos que se plantean, el desarrollo de la calidad, el repensar procesos, usuarios, identificar usuarios, pensando cuál es su perspectiva, otros son los datos y los análisis, qué datos tenemos para transformarlo en información valiosa para la gestión. Esto es el aspecto general que después se mide en términos de resultados, son los lineamientos de cómo hemos transitado en este tiempo de proceso, éste es el objetivo central del premio. Cuando trae evaluadores, como ustedes lo han hecho desde Iram, es no perder el por qué estamos como Justicia y cómo podemos hacer para mejorar ese sistema judicial", reveló.

Desde su opinión y su experiencia, qué tan importante es la contextualización en este proceso de transformación, que solo se pensaba en el sector privado.

"Todas estas herramientas, para los abogados que generalmente integramos estos espacios públicos, no nos fueron enseñadas en la Facultad. Algunos miramos con recelo, inquietud y dudas para generar procesos innovadores. Pero sabemos también qué hacer, de la misma manera, los problemas que tenemos como parte de una institución pública no nos va a llevar a ningún resultado", contestó.

"Si queremos nuevos resultados, tenemos que manejarnos con nuevas estrategias, entendiendo cuál es la cultura organizacional en la que nos insertamos, la Justicia tiene una fortaleza muy importante que es el tiempo y se debe planificar para utilizar de la mejor manera ese tiempo", reveló.

Continuando en ese marco, dijo que "tenemos que hacer sinergia con la cultura organizacional, es cultura que nos dice que Santiago del Estero no es lo mismo que Córdoba. Todas las provincias tenemos una Justicia y reclamos para la Justicia, escuchando atentamente esos reclamos generando empatía con nuestros usuarios, con nosotros mismos, dentro de los sistemas, entendiendo cuáles son nuestras necesidades como trabajadores judiciales y repensar las estructuras de trabajo para mejorarla. Ése es el objetivo final".

Desde su visión y a su criterio, ¿cómo ve hoy a la Justicia de Santiago del Estero?

"Me tocó ser parte de lo que era el Poder Judicial santiagueño hace unos quince años. Hoy me encuentro con un Poder Judicial renovado, moderno, abierto, donde no le tiene miedo al cambio, al repensarse a nivel de estructura tribunalicia y sobre todo con un Poder Judicial con piel social".

Finalmente, la Dra. Granja también expresó que "sin voluntad política, sin una decisión estratégica, no existe nada de lo hablado hasta ahora, sin una decisión estratégica de las cabezas a nivel institucional, el repensarnos a nivel interno, el mirar al ciudadano de otra manera, el entender cuál es su perspectiva y el entender cuál es la cultura organizacional que tiene Santiago del Estero y que se diferencia de cualquier otra, si no partimos de reconocernos a nivel estratégico, nada de lo otro sería posible. Las cabezas de poder tienen que tomar esta decisión para transformarse ellos mismos, en un poder no solamente formal, sino en un poder real".