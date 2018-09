Fotos El perfil turístico de La Banda se fortalece como herramienta de desarrollo y generación de oportunidades

28/09/2018 -

En el Día Mundial del Turismo, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de La Banda destacó el permanente trabajo que realiza la actual gestión en la promoción de diferentes actividades y puntos referenciales de la ciudad. Al respecto, la directora del área, Graciela Rosales, indicó: ‘Convencidos de que nuestra ciudad es un destino turístico emergente, se desarrollan acciones que tiene por fines; procurar el desarrollo de nuevos productos que permitan diversificar la oferta turística brindando servicios de calidad, que no solo sea percibido y disfrutado por quienes nos visiten sino también por nuestros vecinos bandeños’. ‘La actividad turística se convirtió en punto básico de la agenda política pública de la gestión del intendente Pablo Mirolo, desde donde se trabaja mancomunadamente con las diferentes áreas del municipio, generando puestos de trabajos genuinos originados desde los múltiples beneficios que otorga este sector’, resaltó. Además valoró la ejecución de programas de concientización y capacitación a los actores vinculados al área de Turismo y a la población receptora, ejemplo de ello, podemos mencionar cursos de idiomas, marketing turístico, desarrollo de nuevos productos. En cuanto a la preservación del patrimonio, se desarrollan acciones para generar turismo responsable, sustentable y de calidad, promoción del destino basados en la puesta de valores, city tours que se concretarán en todos los niveles educativos, porque existe la convicción de que ‘no se quiere lo que no se conoce, no se cuida lo que no se quiere’. Asimismo, en forma conjunta, se organizan y coordinan acciones con instituciones, asociaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Rosales también destacó entre las gestiones realizadas desde esta área la declaratoria de Interés Turístico Nacional al Festival Nacional de La Salamanca en 2017, a través del Ministerio de Turismo de la Nación. Por otra parte, en el marco del cumpleaños de la Abuela Carabajal se emplazó la feria artesanal municipal, donde turistas y santiagueños pudieron complacerse de la exposición y creación de productos artesanales, mientras disfrutaban de la danza y música ancestral. De la misma forma la fiesta aniversario de la ciudad es otro evento de promoción turístico que ocupa un importante lugar en la agenda.