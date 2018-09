"Pampita" hizo el balance de su 2018: "Un desastre"

28/09/2018 -

En su última aparición pública, Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un polémico encuentro con la panelista Andrea Taboada, del programa "Los ángeles de la mañana", quien aprovechando su presencia en la entrega de los Premios Martín Fierro del Cable quiso preguntar sobre los rumores de noviazgo con el polista, "Polito" Pieres, a lo que "Pampita" le habría contestado "manoteándole" el celular con el que la periodista pensaba grabarla.

Como la modelo habla con quien quiere y cuando quiere, fue en la cena solidaria organizada en beneficio del comedor "Los Piletones", cuando "Pampita" habló con la prensa sobre lo que la une a Pieres.

"No estoy de novia ni estoy buscando el amor. Estoy curándome y haciendo cosas normales como cualquier persona. Ir al cine, a comer", sostuvo y aclaró que hace 20 años conoce a la familia Pieres y que también conoce el ambiente del polo por su primer ex marido, Martín Barrantes, y por la familia del actor chileno, Benjamín Vicuña, su segunda expareja, que tiene un equipo en Inglaterra.

Además, al ser consultada por las fotografías en las que se la vio junto a "Polito" Pieres en una boda, señaló: "Fui en calidad de amiga".

Corriendo un poquito de la escena a "Polito" Pieres, "Pampita" hizo una suerte de balance de su año. "Un desastre", lo calificó. Y si bien su análisis fue entre risas, la también conductora de TV explicó: "Empecé con mucha ilusión mi programa propio, que no funcionó. Y en lo personal y amoroso, tampoco. Fue un caos", dijo sobre el porqué el 2018 fue un desastre.

Y agregó: "Pasé por momentos muy malos. Tuve unos cuatro meses de terror y ahora, por suerte, estoy mejor". Dentro de poco, Carolina "Pampita" Ardohain debutará nuevamente en la televisión con un ciclo de entrevistas, esta vez por la señal Net TV que se lanza como canal de aire y estrena su programación con figuras de la talla de la modelo.

Por eso, Pampita también se mostró optimista. "Me estoy sintiendo un poco mejor. Por lo menos termino el año con trabajo, que eso me hace bien a la cabeza y me da espíritu", destacó. Y rescató la felicidad que le aporta su familia. "Igual, soy siempre agradecida porque tengo a mis hijos hermosos, y eso ya es el gran motor de mi vida", resaltó sobre Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación anterior con Vicuña.

Cuando comenzó a salir con el extenista "Pico" Mónaco, la modelo había confesado su deseo de volver a convertirse en madre. Al respecto, fue clara: "Hoy no me imagino. No espero nada. Veamos qué me sorprende el destino".

En la cena de la Fundación de Margarita Barrientos, "Pampita" coincidió con "Pico" Mónaco, y mostraron que aún existe muy buena onda entre ambos, tras haber puesto fin a su relación amorosa.