ANÉCDOTAS DE TAXI | ¿Gil yo? (Parte 2)

La primera parada sería en una Estación de Servicios, sobre la Ruta 34. Me aseguró que el viaje y la espera valdrían la pena.

De entre medio los camioneros, me lo apareció el viejo, lavao y planchao. Lo raro es que no vestía el traje, sino una especie de ropa de trabajo, limpia, pero le quedaba algo grande. Un extraño bulto en su rostro me indicaba que también estaba coqueando. De inmediato fuimos a la ciudad de La Banda.

A todo esto, no emitía comentarios. Solo me pidió que dejara esa estación de radio que pasaban tangos a esa hora, las nueve de la mañana.

Ingresó, y casi sin renguear a la Escribanía. Ahí si lanzó un:

-¡Ya van a ver estos hijoeputas!

Antes de las diez, y ya sin parecer moribundo, estaba de vuelta, y fue entonces que me confesó que ni la ropa, ni las hojas de coca eran de él. (¡Pobre salteño! pensé).

Lo peor de todo, es que volvimos a pasar por ese empalme, ya que nuestra tercera parada era en el cementerio privado de la Ruta 51.

En el trayecto se venía cambiando, y en un semáforo le hice el nudo a su corbata.

Pasaba despacito por entre medio de los camiones, en los cuales, seguramente algunos choferes aún dormían. Divisamos a uno envuelto en un toallón, y a él apuntó la bolsa Don Pedro, devolviendo gentilezas. Las ruedas patinaban en el ripio, y salimos nuevamente a la ruta, y ya me sentía participe y cómplice de las carcajadas y la travesía del anciano.

De la bolsa mugrosa, sacó varias cajas de medicamentos, y comenzó a arrojarlos por la ventanilla, aduciendo que ya no los necesitaría... (Esto me generó miedo, pero...).

No sé si por embole o por catarsis, el viejo tiraba pastilla por pastilla. Al llegar a la vía, lógico que a poca velocidad, veo que un ave se come una de las píldoras amarilla. Paso la vía, miro por el retrovisor, y el pájaro estaba patas pa arriba...