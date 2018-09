Se desarrolló el Tercer Congreso de Jóvenes, Política y Salud

Fotos Los funcionarios destacaron la importancia del congreso para los jóvenes de Figueroa.

Hoy 15:20 -

En la Agencia de Desarrollo de El Cruce, departamento Figueroa se realizó el Tercer Congreso de Jóvenes, Política y Salud con la participación de las instituciones de las distintas localidades del Departamento Figueroa.

En el mismo se desarrollaron talleres educativos en temáticas de salud y política.

El acto de apertura estuvo encabezado por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; secretario de Derechos Humanos, Hugo Figueroa; subsecretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello; subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán.

También participaron la directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Marta Tarchini; director de Maternidad e Infancia, Dr. Pedro Carrizo; diputada provincial Marta Regalado; directora del área de Género, Dra. Cecilia Sampaolesi; comisionado de El Cruce, Prof. Héctor Carrizo, y comisionados de Vaca Huañuna, Caspi Corral y La Cañada, entre otros.

El Congreso fue declarado de interés provincial, legislativo, educativo, político y de la salud por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero.

Al tomar la palabra la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif manifestó: "Es un orgullo ver al departamento Figueroa activo y comprometido con el futuro que son los jóvenes. Este encuentro cada vez más va teniendo la fortaleza y solo los procesos se producen y crecen cuando hay decisiones y vocación de comprometerse y solo es sustentable cuando nos incluye a todos. La unión hace la fuerza porque entre muchos unimos saberes, decisiones y responsabilidades. Felicito a las autoridades educativas que tiene este departamento, porque la enseñanza y los aprendizajes no solo se dan en las aulas, sino también en estos espacios de jornadas donde los alumnos van a poder plantear aquellas inquietudes o necesidades que nos quieren decir a los adultos. Este encuentro tiene dos ejes importantes como la participación política y la salud”.

Dirigiéndose a los jóvenes, la Lic. Nassif expresó: “Ustedes ya tienen una gran herramienta que es la educación. Sigan apostando a esta herramienta que es un capital que nos va a pertenecer a cada uno de nosotros y va a ser el mejor nexo para mirar al futuro. En esto no están solos. Hay un gobierno de la provincia que actúa pensando en los territorios y en las poblaciones que viven en él, no solo en las personas sino en todas las herramientas como viviendas, aspectos productivos, culturales, educación, salud. El gobernador Zamora me pidió que públicamente les manifieste que desde la gestión de su gobierno seguirá actuando desde políticas que logren cambios que las comunidades necesiten para alcanzar el bienestar".

A su turno el comisionado de El Cruce, Prof. Héctor Torres sostuvo: "Es un día muy especial para toda la comunidad que tiene sueños. Sabemos que somos el futuro y que los jóvenes también podemos progresar. Hoy están presente más de 15 instituciones de las distintas localidades y por eso queremos agradecerle a nuestro querido gobernador, Dr. Gerardo Zamora que siempre nos ha acompañado en este proyecto político y social de la juventud y también a la ex gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y a todo el equipo de los diferentes ministerios".