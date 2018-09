Filman un ovni "derribado" en Reino Unido

Hoy 16:47 -





Un video publicado en el canal de Youtube UFO Today ha avivado las discusiones sobre la existencia de vida extraterrestre, ya que el objeto no identificado que aparece en las imágenes "no parece fabricado por el hombre", según indica la descripción de ese documento gráfico.

La noche del pasado 1 de septiembre, una mujer que vive cerca de la ciudad de Kippen (Escocia, Reino Unido) escuchó un ruido fuerte cuando se encontraba en su apartamento, salió al balcón y grabó cómo un ovni sobrevolaba una colina cercana de manera errática.

En las imágenes parece que ese objeto resplandeciente arroja gran cantidad de material brillante y tiene tres bolas de fuego que giran en su parte frontal. Además, no produce ningún sonido.

Algunas personas indicaron que al final del documento gráfico da la impresión de que esa aeronave expulsa gran cantidad de material y otras estiman que, después, una posible "capsula de escape" se dirige hacia el lado opuesto.

Asimismo, algunos internautas sugirieron que el estruendo que escuchó la testigo antes de presenciar el fenómeno fue producido por un disparo que derribó el aparato.

Las dos opiniones mayoritarias indican que este hecho evidencia la presencia de vida alienígena en la Tierra y que se tratara de "un paracaidista con pirotecnia" o "algún tipo jugando con su dron".

Un video publicado en el canal de Youtube UFO Today ha avivado las discusiones sobre la existencia de vida extraterrestre, ya que el objeto no identificado que aparece en las imágenes "no parece fabricado por el hombre", según indica la descripción de ese documento gráfico.



La noche del pasado 1 de septiembre, una mujer que vive cerca de la ciudad de Kippen (Escocia, Reino Unido) escuchó un ruido fuerte cuando se encontraba en su apartamento, salió al balcón y grabó cómo un ovni sobrevolaba una colina cercana de manera errática.



En las imágenes parece que ese objeto resplandeciente arroja gran cantidad de material brillante y tiene tres bolas de fuego que giran en su parte frontal. Además, no produce ningún sonido.



Algunas personas indicaron que al final del documento gráfico da la impresión de que esa aeronave expulsa gran cantidad de material y otras estiman que, después, una posible "capsula de escape" se dirige hacia el lado opuesto.



Asimismo, algunos internautas sugirieron que el estruendo que escuchó la testigo antes de presenciar el fenómeno fue producido por un disparo que derribó el aparato.



Las dos opiniones mayoritarias indican que este hecho evidencia la presencia de vida alienígena en la Tierra y que se tratara de "un paracaidista con pirotecnia" o "algún tipo jugando con su dron".