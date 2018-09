Aceptan como arrepentido a exsecretario de Cristina

Hoy 18:32 -

BUENOS AIRES.- Fabián Gutiérrez está a una sola firma de transformarse en "imputado colaborador" de la causa conocida como los "Cuadernos de las Coimas".

El fiscal federal Carlos Stornelli aceptó el pedido del exsecretario privado de Cristina Kirchner para convertirse en "arrepentido". Ahora, el juez federal Claudio Bonadio deberá decidir si homologa o no ese acuerdo.



El exsecretario de Cristina no es un hombre más en la trama. El exsecretario de Obras Públicas, José López, declaró -como "arrepentido"- que fue Gutiérrez el que lo llamó para que guardara los US$ 9 millones que luego intentó esconder en el convento de General Rodríguez.



Te recomendamos: López declaró que el dinero de los bolsos era de Cristina Fernández

El abogado de Gutiérrez, Martín Magram, rechazó esa versión al decir que "López es un mentiroso" y que era "la tercera o cuarta versión que daba sobre los bolsos", pero ahora su cliente está a un paso de aportar información a la causa que investigan Bonadio y Stornelli.

"Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única que vivía era Cristina, la plata era de la recaudación, no sé dónde estaba antes. Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había indicado. Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento por qué me había elegido a mí. Es obvio que creía que el dinero era de Cristina", apuntó López.

Gutiérrez no fue el único secretario privado de los Kirchner detenido en las últimas horas. También fueron arrestados Daniel Álvarez, Roberto Sosa y Ricardo Barreiro.

Por su parte, Raúl Copetti, uno de los primeros tesoreros del Frente para la Victoria (FPV), se entregó en Comodoro Py.

En su casona de Villa Calamuchita, Córdoba, los investigadores encontraron $ 2,5 millones y US$ 90 mil en efectivo, armas y autos de alta gama.