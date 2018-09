CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de septiembre de 2018

Hoy 21:55 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINÚA)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

19.00 CINE. FLICKA 2

20.30 CINE. PELOTAS EN JUEGO

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 ESPECIAL. “EL POTRO”

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 CAMPEONATO FEDERAL

DEL ASADO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 BMX - SUPERCROSS - COPA

MUNDIAL - VIVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 MORENA TV

20.30 CULTURAR TV

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT

CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV





PELÍCULAS

CINEMAX

01.24 RICOCHET

03.29 OPERACIÓN ZODIACO

05.33 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX

PAN

05.59 LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA

07.25 SUPERMAN REGRESA

10.27 MÁS ALLÁ DEL CIELO

12.23 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO

TE QUEDA

14.10 EL GIGANTE DE HIERRO

15.48 SOY EL NÚMERO CUATRO

17.57 SUPERMAN REGRESA

21.00 HULK

23.43 LA LLAVE MAESTRA

TNT

04.30 BUZZ - SEASON 7

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.39 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

08.30 AVIONES

10.18 TOY STORY 2

12.03 JACK Y JILL

13.53 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

15.59 INTENSA MENTE

17.54 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

20.02 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 2012

00.56 EL VENGADOR DEL FUTURO

TCM

02.14 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

03.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.13 BEETHOVEN 2

07.47 CALLES DE FUEGO

09.26 FILADELFIA

11.40 ESCAPE A LA VICTORIA

13.50 EL PROTECTOR

15.58 EL GUERRERO ROJO

17.35 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

19.34 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

22.00 MATRIX

SPACE

00.05 SOUTHBOUND. PESADILLAS DEL DESIERTO

01.59 MOCKINGBIRD. PERSEGUIDOS POR LA

MUERTE

03.22 BOOGEYMAN. EL HOMBRE DE LA BOLSA

04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.29 COMBATE

09.07 TRES REYES

11.24 EL HOMBRE DE ACERO

14.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

17.03 EL DESTINO DE JUPITER

19.32 CHAPPIE

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

CINECANAL

10.37 LA ERA DE HIELO

12.10 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DEL ALBA

14.17 MEGAMENTE

16.02 KUNG FU PANDA 3

17.42 THOR

19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO

22.00 ASSASSIN’S CREED

23.50 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS

MUJERES

02.40 FARGO





A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

ESTE DOMINGO, A LAS 21.30, UN

ELENCO SANTIAGUEÑO ESTRENARÁ

LA OBRA TEATRAL “KAMIKAZE”.

TEATRO HÉRCULES

(OCCHIUZZI Nº 376)

HOY, A LAS 22, “BELLAS PÚBLICO

ELENCO” PONDRÁ EN ESCENA

LA OBRA TEATRAL “NO VALE

ENAMORARSE (TODO LO DEMÁS

ESTÁ PERMITIDO)”.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS

PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS

TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACION (ATP)

29/09 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

20:30 (Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

29/09 22:30 (Subt) 00:40

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

29/09 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

29/09 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)

00:45 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

28/09 16:30 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

29/09 18:45 (Cast) 20:45 (Subt)

22:45 (Subt) 00:45 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast) 18:10 (Cast) 20:15

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)

29/09 - 30/09 00:30 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

TRILLER (16 ANOS)

29/09 16:20 (Cast))

HISTORIAS DE ULTRATUMBAS

(2D)

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCION (+13 AÑOS)

29/09 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)

00:40 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

CASTELLANO 3D 17:30

SLENDER MAN APTA 16

AÑOS CASTELLANO 2D 20:30 -

22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

EL DEPREDADOR APTA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES APTA

CASTELLANO 2D 18:10

LA MONJA 2D APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO

LOS JUEVES)