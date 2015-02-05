CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de septiembre de 2018
A LA 01.00 ESPECIAL. “EL POTRO”
Por El Liberal
Hoy 21:55 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINÚA)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
19.00 CINE. FLICKA 2
20.30 CINE. PELOTAS EN JUEGO
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 ESPECIAL. “EL POTRO”
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 CAMPEONATO FEDERAL
DEL ASADO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 BMX - SUPERCROSS - COPA
MUNDIAL - VIVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 MORENA TV
20.30 CULTURAR TV
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
01.24 RICOCHET
03.29 OPERACIÓN ZODIACO
05.33 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX
PAN
05.59 LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA
07.25 SUPERMAN REGRESA
10.27 MÁS ALLÁ DEL CIELO
12.23 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO
TE QUEDA
14.10 EL GIGANTE DE HIERRO
15.48 SOY EL NÚMERO CUATRO
17.57 SUPERMAN REGRESA
21.00 HULK
23.43 LA LLAVE MAESTRA
TNT
04.30 BUZZ - SEASON 7
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.39 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
08.30 AVIONES
10.18 TOY STORY 2
12.03 JACK Y JILL
13.53 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
15.59 INTENSA MENTE
17.54 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
20.02 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 2012
00.56 EL VENGADOR DEL FUTURO
TCM
02.14 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
03.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.13 BEETHOVEN 2
07.47 CALLES DE FUEGO
09.26 FILADELFIA
11.40 ESCAPE A LA VICTORIA
13.50 EL PROTECTOR
15.58 EL GUERRERO ROJO
17.35 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
19.34 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
22.00 MATRIX
SPACE
00.05 SOUTHBOUND. PESADILLAS DEL DESIERTO
01.59 MOCKINGBIRD. PERSEGUIDOS POR LA
MUERTE
03.22 BOOGEYMAN. EL HOMBRE DE LA BOLSA
04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS
07.29 COMBATE
09.07 TRES REYES
11.24 EL HOMBRE DE ACERO
14.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
17.03 EL DESTINO DE JUPITER
19.32 CHAPPIE
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
CINECANAL
10.37 LA ERA DE HIELO
12.10 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DEL ALBA
14.17 MEGAMENTE
16.02 KUNG FU PANDA 3
17.42 THOR
19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO
22.00 ASSASSIN’S CREED
23.50 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS
MUJERES
02.40 FARGO
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
ESTE DOMINGO, A LAS 21.30, UN
ELENCO SANTIAGUEÑO ESTRENARÁ
LA OBRA TEATRAL “KAMIKAZE”.
TEATRO HÉRCULES
(OCCHIUZZI Nº 376)
HOY, A LAS 22, “BELLAS PÚBLICO
ELENCO” PONDRÁ EN ESCENA
LA OBRA TEATRAL “NO VALE
ENAMORARSE (TODO LO DEMÁS
ESTÁ PERMITIDO)”.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS
PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS
TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACION (ATP)
29/09 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
20:30 (Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
29/09 22:30 (Subt) 00:40
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
29/09 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
29/09 20:30 (Subt) 22:35 (Subt)
00:45 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
28/09 16:30 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
29/09 18:45 (Cast) 20:45 (Subt)
22:45 (Subt) 00:45 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast) 18:10 (Cast) 20:15
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 03/10 22:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)
29/09 - 30/09 00:30 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
TRILLER (16 ANOS)
29/09 16:20 (Cast))
HISTORIAS DE ULTRATUMBAS
(2D)
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 03/10 18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCION (+13 AÑOS)
29/09 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)
00:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
CASTELLANO 3D 17:30
SLENDER MAN APTA 16
AÑOS CASTELLANO 2D 20:30 -
22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
EL DEPREDADOR APTA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES APTA
CASTELLANO 2D 18:10
LA MONJA 2D APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO
LOS JUEVES)