FÚNEBRES | 29 de septiembre de 2018

- Roberto Platas (La Banda)

- Domingo Rubén Pérez (Frías)

- Avelino Vásquez (Garza)

ACOSTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su amigo Héctor Alberto Covi, su esposa Eloisa Juárez, sus hijos Romina y René Covi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Sus primos Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Sofia del C. Montesinos de Abalovich y flia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.Hebe Vieyra de Patiño Senestrari participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga "Chinina" y ruega oraciones en su memoria

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Adriana Calvo Vozza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga y familia participan con pesar el fallecimiento de su prima Chinina. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Beatriz de Maldonado y familia lamentan el fallecimiento de la estimada Chinina y ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.Chinina: en donde estés ahora llena de luz, de paz, junto al alma de todos los que te quisieron, rodeada de amigos como fue tu vida en esta tierra, le pido a Dios que te permita saber que estoy llorando tu partida. Fue un golpe muy duro, pero aceptado, porque lo dice La Divina Misericordia, es inevitable morir para que el alma se desprenda del cuerpo y suba al Reino de los Cielos para renacer. Mis oraciones pedirán por tu eterno descanso y también servirán para que sepas que siempre te querré. Nena Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Malena Arce de Montiel participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis, paricipan con pena la partida de su estimada amiga y vecina, acompañando a sus sobrinos y a sus primos hermanos con mucho afecto.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (CHININA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdes participan con tristeza su fallecimiento.

ÁLVAREZ ÁVALOS DE YOCCA, NELLY ANGÉLICA (Chinina) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Norah Agüero Echegaray de Rizo Patrón y familia; Carmen Agüero Echegaray de Manzur y familia; maría Cristina Agüero Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARÉVALO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hermano Manuel Arévalo, herm. pol. sobrino y demás familiares, part. con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio de Maco a las 9 hs. Casa de duelo S.V nº 2. P.L.Gallo 330. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Norma Beatriz Maza de Zaiek, Camilo Zaiek y sus hijos acompañan con el cariño de siempre a Fucha en estos momentos de dolor.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi y familia participan su fallecimiento y acompañan a Fuchita con mucho cariño.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Beatriz Meossi de Cáceres y familia participan con dolor su fallecimiento.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.Me cuesta aceptar que te has ido, quiero creer que es un sueño, que mañana despertaré y estarás a mi lado sonriendo. Es inevitable no llorar tu partida, tu ausencia me pesa en el corazón. En Dios busco el consuelo para aceptar tu partida y quiero recordarte sin llorar. Miro el cielo y no veo tu imagen que se confunde entre las nubes, esperando el día que volvamos a encontrarnos y volverte a decir Mamita Querida. Descansa en paz. Nunca te olvidaremos. Sus hijos Rosa, Alke y Jaime participan con dolor su partida.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.

Osvaldo Alderete y flia. participan con dolor el fallecimiento de la madre del compañero Juan Carlos Medina. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Álvaro Facundo Alderete , participa con dolor el fallecimiento de la Madre del compañero Juan Carlos Medina. Ruega oraciones en su memoria.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.

Flavio Roberto Gigli, participa con dolor el fallecimiento de la Madre de su Amigo Juan Carlos Medina. Ruega oraciones en su memoria.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARÍA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|.

Dr. René Aguero y flia., lamenta profundamente el fallecimiento de la Madre de su Amigo Juan Carlos Medina. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Graciela Rojas y Toto Villar, Amigos y Compañeros de su hijo Juan Carlos Medina, participan con pesar la perdida de su Sra. Madre; ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Directivos y Personal de la empresa EDESE S.A participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del empleado Juan Carlos Medina y Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS VDA. DE MEDINA, MARIA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos F. Galcontas y sus hijos Gabriela, Alejandra, Carlos A. Andrea y Celeste, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios nuestro Señor de a su familia una pronta resignación por la irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Honorable Comision Directiva y acompañeros de AMAUPCN. participan con dolo su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Compañeros de seccion Habilitacion: Chiky Diaz, Gomecito, Facha y Gerucho, participan con profundo dolor el fallecimiento del sr. padre de Julio Guillermo Lares y acompañan a su familia en esta irreparable pérdida.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Teresa Gelid, Estela Gelid de Miguel, Luis Alberto Miguel y familia participan su fallecimiento. Acompañan a María del Valle, Lucho, Guido, Leli en estos dolorosos momentos.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Que gran tristeza nos embarga a tu s vecinos al saber que no escucharemos mas tus inconfundibles silbidos cual jilguero que se transformaba en un saludo sonriente, o una palabra de aliento al cruzarnos en tu camino. Fuiste ejemplo de esposo, padre, abuelo y vecino con los valores propios del caballero de antes que aquilataban tu hombria de bien y te hacian un hombre excepcional para este tiempo. Dios te tenga en la gloria y tu ejemplo sirva para atemperar el dolor de tu familia y de todos los que te conocimos. Lia Valdini Renteria y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y flia.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Luis Pérez Curbelo y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Rodolfo. Ruega oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Pablo Presti y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Rodolfo. Ruega oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Directivos y personal de Pérez Curbelo Neumáticos participa con dolor el fallecimiento del padre de su empleado Rodolfo Lares. Ruega oraciones en su memoria. Ruega oraciones en su memoria.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Viviana Díaz Lavaysse y Daniel Toscano y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.Así como la madre, es la personificación de la Providencia, un hijo es la personificación de un hombre y una mujer felices y enamorados. Con esta frase describo a la familia de Chicho y Pochita. Sus hijos fueron felices porque veían a sus padres felices y orgullosos de la familia que formaron. El enorme dolor que hoy sufren es la consecuencia de la vida; el Creador no nos prometió sólo días felices; sabíamos que habría muchos momentos dolorosos y éste es uno de ellos. Chicho y Pocha, católicos practicantes lo saben. Hoy, no hay consuelo para ese dolor porque este hombre cuya alma ya está en el Cielo, espera serenamente ser juzgado porque llevó una vida digna y provechosa. Queridos amigos los abrazo con todo cariño y ruego para que La Divina Misericordia traiga serenidad a esos corazones que ahora están llenos de dolor. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su hermano Diego Alberto José Palomo, sus hijos Gonzalo y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Su hermano Daniel Alfredo José Palomo, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus tíos Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca, sus primos Pedro Livio, María Angelia, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altisimo para su descanso eterno.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus primas hermanas Adriana Scillia, Fabiana Scillia, sus esposos Jorge Mackeprang y Francisco Trungelitti y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.

Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo y Ana Elisa; Marcela y Fredy; Alvaro y Cecilia; Francisco y Gimena participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos, sus padres, hermanos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.Gian Franco Barbaglia y Blanca Díaz, sus hijas Adriana, María Claudia ,Alejandra, Marcela, Cecilia y sus respectivas familias participan de su fallecimiento.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.Roque Abbondandolo y María Claudia Barbaglia, sus hijos Agostina y Fabrizzio, hijo político Cristóbal Abate y su nieto Simón participan de su fallecimiento y acompañan a su familia con oración..

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.Guido Gabriel, María del Valle y Luis Enrique Sgoifo; Luis César y María Mercedes Sgoifo de Fernández participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones por su feliz resurrección.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Martha Mansilla Gauna y demás familiares participa con profundo dolor su fallecimiento y acomaña a sus padres Elena y Chicho en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Victor Barquin, Piqui Pilan, sus hijos Sebastian y Carolina; Ximena y Arturo; Shilson y Naty; Juan Pablo y Maria y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Raúl Ángel Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez, sus hijos Adriana y José, Marcia y José Félix, Ramiro y Carolina, Pablo y Betty con sus respectivas flias, acompañan con mucho pesar el fallecimiento de su hijo Durval a Elena y Chicho. Rogando al Altisimo por su eterno descanso.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Hugo Mulki y Hèctor Raúl Mulki, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Durval y acompañan a sus padres, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos María Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli, acompañan espiritualmente a su flia., ante irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados en Capital Federal. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Martha Silvia Barquín de Foix, sus hijas Constanza y flia, María Alejandra y María Agustina, acompañan espiritualmente a su flia., ante irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados en Capital Federal. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Carlos Alberto Barquín, sus hijos Nicolás y Gonzalo, acompañan espiritualmente a su flia., ante irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados en Capital Federal. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Martha A. Mansilla Gauna, acompaña espiritualmente a su amiga Elena, Chicho, hermanos y sus hijos ante irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados en Capital Federal. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus entrañables amigos Guillermo Martínez, Graciela Grimaldi y María Josefina Martínez Grimaldi participan su fallecimiento y acompañan con cristiana resignacion a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés acompañan a sus familiares con mucho cariño.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Camilio Zaiek, Norma Maza de Zaiek y sus hijos acompañan con el cariño de siempre a sus padres y hermanos, haciéndoles llegar su más sentido pésame.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Alejandro Cáceres y Pikina Lines, participan con mucha tristeza el fallecimiento de su amigo Durval Palomo. Rogamos una oración en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dra. Sandra Generoso y sus hijas Malena y Alice, despiden con profundo dolor a su querido amigo Durval.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. María C. Barea de García y sus hijos Enrique, Guillermo y Elisa y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Participo tu partida terrenal con profundo dolor y tristeza. Me quedo con lo intangible de vos. "Lo que toca el alma jamás se olvida". Descansa en paz. Valeria Rusz Maidana.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dr. Eduardo Cosci ( h ) y Sra., participan con mucho pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Eduardo Coci y Sra. e hijos Eduardo y Diego, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Socios Gerentes, Personal, Médicos y Administrativos de PROMED S. R. L., participan con mucho pesar su fallecimiento y piden por su eterno descanso.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Javier Agustín Giribaldi, participa con gran dolor su fallecimiento. Acompaña con afecto al Dr. Durval Jose Palomo.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. José Eduardo Giribaldi, María Josefina Montenegro e hjios participan con profundo dolor su fallecimiento. Ofrecen oraciones en su querida memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.

Pancho Palau despide con dolor al amigo de toda la vida y saluda con afecto a sus padres, hermanos, hijos y demás familiares.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|.

María Argentina Weyenbergh y Marta Angélica Weyenbergh de Monti y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis, participan con mucha pena la partida del estimado amigo, acompañando a sus padres, hijos y hermanos con mucho afecto.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Luis Panario, Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco Lorenzo y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Elena Tauil y sus hijas Josefina y Maria Victoria Taboada participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAMIREZ, ELSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Sus vecinos y amigos: María Ramendo, Ricardo Ramendo y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones a Nuestro Señor por su eterno descanso.

REA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de dña. Rosita y acompañan a su hijo Roberto y demás fliares. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Lic . María Eugenia Villalba y flia, participan el fallecimiento de Dña. Rosita y acompaña a su hijo Roberto y demás fliares. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

REA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Servishar y Rednor y personal participan con profundo pesar el fallecimiento de dña. Rosita y acompañan a su hijo Roberto y demás fliares. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Las amigas de su esposa Carlina: Nelly Velazquez, Yaya Arias, Anita Paz y Kuki Valdez la acompañamos en el dolor, rogando resignación para la flia y el descanso eterno con oraciones en su memoria.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Sus amigos: Ciro y Juanita, Liliana, Pablo y Juan Ignacio; Ramiro y Sofía Valentina participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su esposa Carlina, a sus hijos Silvia y Miguel; Gabriela, Mario, a su nieta y a todos sus familiares, rogando por su eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Mario Raúl Ibarra, su esposa María Cristina Nazar de Ibarra, sus hijos Pablo, Esteban y Juan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. El Instituto de Capacitacion Casa del Maestro, participa el fallecimiento del esposo de su Directora Sra. Carlina Reinoso de Rivero, elevando una oracion en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RIVERO, DANTE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. El consejo Directivo de la Mutual Santiagueña, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Presidenta de la Mutual Casa del Magisterio Doña Carlina Reynoso. Rogando oraciones por su eterno descanso.

RUIZ DE MOISÉS, DIVINA ANTONIA (BOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primas políticas Ilda, Haydee, Negrita y Julio Sosa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Se ruega oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Herminia Frias y Oscar Zorribas y sus hijos Cecilia, Soledad, Agustin y Dalia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ATIA DE CAMPOS, STELLA BEATRIZ (BEKY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. "Solo se muere cuando se olvida y nosotros jamas te olvidaremos. Su esposo Ramón Campos, Sus hijas Adriana Campos y Ana Campos, su hijo politico Gabriel Gomez y su nieto Tiziano Gomez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse los 9 días de su partida.

BARABINO DE ARCE, MARIA AMALIA- ARCE, CARLOS FELIX (q.e.p.d.) Fallecieron el 29/9/16 - 9/1/17|. "No importa el tiempo que pase, siempre están presentes en cada momento y en cada paso que damos, es inevitable el dolor de la ausencia pero podemos verlos reflejados en cada cosa que nos rodea, en sus pequeños nietos que tanto los adoraron y en la cosecha de la siembre que Uds. realizaron dejándonos rodeados de tanta gente cariñosa y buena. Gracias por regalarnos la vida, gracias por enseñarnos el amor incondicional y el respeto, su ejemplo nos servirá de guía por lo que nos quede recorrer en esta tierra. Atesoramos los hermosos momentos compartidos y anhelamos poder abrazarlos nuevamente algun dia. No dejen de alentarnos cuado nos ven flojitos, pues Uds. lo han sido todo como persona pero mas que nada como mamá y papá. Los amaremos eternamente. Sus hijos Romina, Jesus y Lourdes, tus hijos politicos Pablo, Florencia y Guillermo, tus nietos Bauti, Alfi, Giulli, Fausto y Alma y Ana María Gomez Barabino de Argañaraz, tus sobrinos y sus familias, invitamos a la misa al cumplirse dos años y un año y nueve meses de sus partidas a la Casa de Dios, que se realizará a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral. Rogamos una oracion en sus memorias.

GUZMÁN, DOMINGO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/18|. Tus queridos hermanos Susana Guzmán de Ruiz y familia; Felix Guzmán y familia, tu hermano político Alfonzo Nassif y familia lamentan tu irreparable pérdida, invitan a la misa que se realizara en la iglesia La Merced al cumplirse un mes de su fallecimiento a las 20 horas.

MIGUELES DE SARMIENTO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/13|. Mamita Hoy hace cinco años que te fuiste, te marchaste muy pronto de nuestro lado, Dios nos tenia preparado otro camino. Te extrañamos y nos haces falta. Nos hubiera encantado compaartir mas momentos a tu lados. Sabemos que vives siempre en nuestros corazones Y T encontramos en la mirada de tus Nietos. Desde alguna estrella guias nuestros pasos dia a dia. Te decimos hasta pronto porque sentimos en nuestro interior que estás aquí. Siempre seremos ese equipo, esa familia inseparable que compartiamos todos juntos, un abrazo grande y un beso enorma Mamita. Sos la mejor del mundo. La unica que dedicó toda su vida a su familia, con esas mismas ganas de vivir y esa chispa y la alegria constante. Tu esposo Jorge, tus hijos Ale y Lore, Mery y Vico y tus hermosos nietos Guadi y Bauti, los invitamos a compartir una misa en su memoria en la parroquia San Jose del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

TEJERINA, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/09|. Padre, abuelo querido hoy hace 9 años de tu partida al Reino del Señor, nos invade la tristeza al saber que no estás con nosotros, nos dejaste un gran vacío, fuiste un ejemplo a seguir que nos guiaste en nuestro camino, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Tu esposa, hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiara a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

CARRIZO, LUIS AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/02|. Rosita Padilla de Carrizo, sus hijas Mercy, Chela, Chabela y María de los Ángeles y familias lo recordarán en un nuevo aniversario con una santa misa. Ruegan una oración en su memoria.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. ''Con cariño te recordaré siempre''. Su esposa Isabel, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hija Ángela, su hijo político y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados Sala Velatoria de Irigoyen y Garay y serán inhumados hoy en el Cementerio Jardín del Sol.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hija Sandra Gabriela y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.Elevando oraciones en su querida memoria.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Sus hijas Cecilia y Ángela, sus nietos Joaquín y Bastián y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Irigoyen y Garay (SV). SERVICIO SOCIALES AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su sobrina Andrea y familia, participa con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|.Su consuegra Olga Lilian Vaquez, Ernesto Ricciotti y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su cuñada Ana y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PLATAS, ROBERTO EDUARDO ( Luli) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su amigo y consuegro Walter, participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. El dia que te fuiste al Cielo, yo me quede aqui con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste no he vuelto a sonreir como solia hacerlo. Aun hay dias en los que sigo esperando tu regreso, porque tengo la esperanza de un dia volverte a ver. Su esposa Gisela y su hijo Giovanni y toda la flia. invitan a la misa que que se oficiará hoy 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol, co motivo de cumplirse 9 meses de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Conmenorando el 1º Aniversario de tu partida, tu esposa, hijos, nietos y demás familiares, te recordamos con mucho cariño y rogamos por tu paz allí en la Morada Celestial.

PÉREZ, DOMINGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Su esposa Reina Frojel, sus hijos Verónica, Yeny, Yamila, Samuel y Catriel, nietos, bisnietos y demás familiares participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Su prima Negrita Durán, su esposo Victor H. Numa, sus hijos Beto, Carlos y Pini, participan con profundo dolor su fallecimiento. Saludando por este medio a su esposa Paula e hijos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mi. (Juan 14:6). Mario Ruben Salto y familia, Magdalena Salto y familia, participan con dolor el fallecimiento de su cliente y amigo y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Antonella , Pupe, Valeria, Virginia, Ximena, María Esperanza, Lidia y María Silvia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Bety y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Hijos y nietos de Rachid Neder y Patricio Silva, participan su fallecimiento.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros de la Secretaria de Economia de su nieta Paula, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Que el Señor lo reciba en su morada eterna y lo colme de bendiciones. Canlle Nelly y familia, participan con dolor el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a Paula y toda su familia en estos momentos de dolor.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Gringa Mattar de Cheeín, sus hijos Humberto y familia y Silvia y familia participan con mucho dolor su fallecimiento

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Señor me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre " Stella Córdoba y su hija Agustina Amado., Judith Córdoba y Hugo y sus hijos Hugo, Gabriela y andres, acompañan en estos momentos de profundo dolor a su esposa Paula, su hija Betty y Ruly y sus nietas Cecilia, Lupe y Sofia, ruegan que brille para el la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Señor recíbelo en tu santa Gloria " Guegué Córdoba y su hija Agustina Amado, acompañan a su esposa Paula y a sus hijos Betty y flia., Cacho y flia., en estos momentos de dolor. Descanse en paz Don Ciro.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. CPN. Stella Marys Ibarra y flia., despide con dolor a su padrino y acompaña a su Madrina Paula e hijos en tan irreparable pérdida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. C.P.N. Mario Raúl Vaulet. propietario de Chango Calzados y empleados acompañan en el dolor a familiares de nuestro cliente y amigo Ciro. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN GONZÁLEZ, CIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/18|. Su consuegra Sra. Rosita Padilla de Carrizo, sus hijas María Mercedes, Rosa Cristina Mirta Isabel y María de los Ángeles con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que Dios conceda cristiana resignación a su querida esposa Paula y sus hijos Betty y Cacho. Ruegan una oración en su memoria.

SEQUEIRA, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Comisión Directiva, socios y vecinos de la Asociación Unión Vecinal del Bª Villa Paulina, participa con dolor el fallecimiento del tesorero de dicha comisión y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VÁSQUEZ, RICARDO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hija Sandra Patricia Vásquez, su esposo Ariel Dorado, sus hijos Martín y Nicolás Dorado participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Garza Dpto. Sarmiento

VÁSQUEZ, RICARDO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hermano Mario Humberto Vázquez, su cuñada Zulema y su sobrina Gabriela participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo calle Sarmiento (Garza Dpto. Sarmiento). Sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza.

VÁSQUEZ, RICARDO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hermano Mario Vasquez y flia lamentan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en cemet. de Garza.

VÁSQUEZ, RICARDO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su hermano Mario Vásquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁSQUEZ, RICARDO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/18|. Su amigo Luis A. Vidal, sus hijos, su madre Ana María, Nicolás, Alejandra y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, LUIS ÁNGEL (Teto) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/15|. "Teto, hace 3 años que el Señor te llevo al goce de tu presencia. Fuiste un hombre ejemplar, un padre, esposo, siempre presente, cariñoso, cercano, humilde, de poco hablar y mucho hacer. Nos enseñaste el trabajo, la unión familiar, la paz, compartir, ayudar al prójimo, amar a los demás. Te hemos amado en tu forma de ser. Siempre estaremos agradecidos por toodo el bien que nos hiciste, en tu paso por esta vida ; mandamos muchas fuerzas , para seguir . Y ese amor inmenso que has sembrado en cada persona que te conoció, que sintieron mucho tu partida, dejando un doloroso espacio y que cada Septiembre es un infinito pesar y dolor. No te olvidaremos jamás. Descansa en paz y brilla siempre con la luz divina de Dios ". Su esposa Lita, hijos Pauchi y Marcelo, nietos e hijos políticos. La misa será el domingo 30/09 a las 19 hs. en Parroquia del Perpetuo Socorro. Las Termas.