Gallardo, feliz por goles y por sus futbolistas

29/09/2018 -

El DT de River, Marcelo Gallardo, destacó la calidad de los goles que su equipo convirtió en el 5-1 obtenido como visitante ante Lanús, y se mostró feliz porque los jugadores que no son titulares y dijo que hicieron "un gran partido".





"No entramos del todo bien hasta que nos acomodamos. El gol de ellos nos desorientó un poquito, pero en los minutos finales del primer tiempo encontramos el partido y en el segundo salimos muy bien, corregimos un par de cosas e hicimos golazos, con jugadas bien construidas. Me pone contento porque los chicos que no venían jugando hicieron un gran partido", analizó el "Muñeco".





Gallardo también apuntó al cotejo ante Independiente.





"Ahora viene un partido importante, pero para nosotros también era importante hoy seguir con el envión anímico y la buena energía de haber ganado el domingo en La Boca", aseguró en referencia al Superclásico ganado ante el Xeneize.