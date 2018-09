Denunció que sus hijos le quieren usurpar el campo

Fotos CAUSA. Personal de la Seccional 48 tomó intervención en el caso.

29/09/2018 -

LOS JURÍES, Taboada (C). En la Seccional 48 de esta ciudad, radicó denuncia un vecino domiciliado en Lote 25, identificado como Ramón Mansilla de 71 años, en contra de dos de sus hijos, a quienes acusa de querer quedarse con el campo donde él reside.

El septuagenario relató que vio cuando sus descendientes se encontraban midiendo el lote de punta a punta el pasado jueves por la mañana, y que la situación viene de hace dos años, ya que sus hijos le exigen el campo.

Mansilla indicó que aunque quisiera hacerle lugar al pedido, no puede cederles ya que la propiedad corresponde a él y a seis hermanos más que figuran como herederos, y si la autorización de ellos no puede realizar ningún trámite. Ahondó que dos de sus hijos no entienden esta situación.

La fiscal Cecilia Rímini, dispuso que se labre acta de constatación, croquis ilustrativo, que se tome una entrevista a los denunciados y que las actuaciones sean elevadas a la fiscalía interviniente.